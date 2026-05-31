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國際油價可能怎麼走？

荷姆茲海峽有機會恢復正常航運嗎？

美國和伊朗的停戰協議至今仍未有共識，美國媒體今日披露，美國總統川普正要求更改協議部分內容，修得更為嚴格。新架構已送交伊朗考慮。另一方面，伊朗目前對於核武和濃縮鈾等議題並未做出任何具體回覆。在美伊戰爭未見盡頭的情況下，油價走勢和荷姆茲海峽航運會如何進行？專家也給出看法。根據紐約時報與Axios報導，川普針對伊朗終戰協議提出更強硬的條件，並已將修改後的方案送回伊朗，官員透露，川普對於伊朗遲遲未回應美方提案相當不滿，提出更加強硬的新協議內容，試圖對伊朗施壓。Axios則提到，川普在加強協議內容之中，規範如何處理伊朗的核物質，他也在福斯新聞節目訪問中談到了伊朗核議題，強調美國須獲得保證，就是伊朗不再擁有核武，同時堅稱伊朗已經同意。但伊朗並未有任何回覆，雙方仍存在分歧。目前布蘭特原油仍在90美元上下徘徊，近日更是來到接近85美元，相較美伊戰爭初期有所回落，仍遠高於戰爭前每桶約60美元水準。根據彭博報導，SPI資產管理公司管理合夥人殷尼斯（Stephen Innes）認為，布蘭特原油價格最終可能落在每桶90美元附近，可能難以重返戰前的油價常態。他分析，市場仍質疑停火協議是否能使荷姆茲海峽航運恢復正常，從這點衍生出兩種截然不同的假設情境，一是原油供給將在協議框架下恢復正常；另一種情境則是原油供給持續中斷，進一步加劇原油供給緊縮。根據CNBC報導，曾擔任前美國總統拜登任內高級能源與國家安全顧問的霍克斯坦（Amos Hochstein）表示，中東各國領導人相信伊朗實際上已經控制了荷姆茲海峽。「無論接下來發生什麼事，在可預見的未來，伊朗人都將控制荷姆茲海峽。協議內容寫什麼甚至已經不重要了，因為區域內的每個人都這麼認為。」全球知名投行加拿大皇家銀行全球大宗商品策略主管克洛夫特（Helima Croft）認為，戰前經過荷姆茲海峽的油輪流量，很可能被視為這一段時間內的最高峰。任何讓伊朗繼續對海峽行使實際控制權與影響力的方案，都將導致經過這條水道的運輸量明顯低於戰前水準。全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd's List）總編米德（Richard Meade） 也認為，荷姆茲海峽交通量可能只能恢復到戰前的60%至70%。與中國有關聯的船舶將能自由通行，而西方國家的船舶則需要與伊朗簽署雙邊協議才能獲准通過。