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藝人阿本（翁瑞迪）從《模范棒棒堂》出道，近年以幽默口才與凍齡外貌活躍於各大節目。日前他突在社群平台上發文，透露自己不知不覺已經與「大腦動脈瘤」和平相處了快3年，並分享自己定期回到熟悉的門診追蹤的日常，阿本坦言，學會了與自己好好相處，並由衷感謝活著的每一天。阿本表示，現在固定的回診追蹤對他而言已經是家常便飯，從熟練地走到診間、抽血處，到下次回診要簽署電子同意書、做電腦斷層，一切流程都已經非常習慣。有趣的是，阿本分享最近有做保險的朋友來向他推薦長照以及74歲前後的醫療險，讓他聽著聽著忍不住有些恍神。他幽默自嘲，沒想到自己也到了這個會收到免費健檢通知、需要規劃長照的年紀。雖然身邊經歷了許多人事物來去起伏，讓他心中有不少感慨，但在心態上他笑稱完全沒有覺得自己老了，隨後更打趣表示：「臉因為做電音波，所以沒有老，哈哈！」這3年的抗病歷程，也讓阿本的心靈有了更深刻的成長。他表示，這段日子以來自己學會了最重要的事，就是與自己真正的好好相處，「我接受自己的性向、過去的感情、過往的經歷，承認自己有很多不足、做不到的事、無法滿足所有人。願意在未來的日子，好好踏實的過好每一天，認真工作、生活、照顧好自己跟身邊的人。」阿本強調，發文的這天並不是什麼特別重要的日子，但因為有了想傾訴的念頭，就決定把想說的話說一說。他除了感謝每一位陪伴在身邊的人，也承諾未來會繼續踏實地過好每一天。