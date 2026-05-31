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國民黨立委洪孟楷等人主張包括性侵、詐騙與虐兒鞭刑，研擬透過公投綁大選，對此外界質疑國民黨在立院多數為何不直接修法，卻要另花公帑辦公投，洪孟楷日前對民眾說明，以前的政府依法行政可以如此，但是現在民進黨不依法行政劣跡斑斑，過去太多不依法行政的案例，因此訴求直接民意，只要公投過半支持，立法院一定馬上拿出在野的修法版本，並要求法務部提出對應的行政院版本。國民黨主張鞭刑入法，外界質疑國民黨不直接修法，卻要另外花公帑舉辦公投，洪孟楷日前對民眾說明，以前的政府依法行政可以如此，但是現在民進黨不依法行政劣跡斑斑，因此訴求直接民意，只要公投過半支持，一定會最快的速度拿出在野的修法版本，並且要求法務部提出對應的行政院版本，這是務實、也是程序正義。洪孟楷說，該問的其實不是為什麼藍白不直接修法？每個人應該都問問自己，是否願意支持找回公平正義？是否已經看不慣詐騙集團囂張的嘴臉？是否已經厭倦現在政府的不作為，這才是關鍵。