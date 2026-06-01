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【唐綺陽星座運勢週報6/1-6/7】本週水星進巨蟹，金星、木星、水星皆在巨蟹，巨蟹相關事情成為焦點，放大與家人的關係狀態以及童年帶來的影響，重視安全感相關議題，應多留意情緒變化，提防因情緒造成的風波。星象影響：水星進巨蟹，金星、木星、水星皆在巨蟹12星座個別影響：處女：有兩難狀況需務實以待，感情曖昧類型多難抉擇天秤：會議繁多需大量溝通，感情等狀態好轉再碰面天蠍：發言多謹慎嚴防是非，感情較敏感當心易有誤會射手：責任重大應避免過勞，感情付出要讓對方知道巨蟹：海外貿易相關運勢佳，感情難對焦溝通有困難獅子：工作穩定但缺乏樂趣，感情易因瑣事感到掃興魔羯：獨善其身以身作則更好，感情有來自長輩的壓力雙魚：工作遇瓶頸注意睡眠，感情請主動表達避免內耗牡羊：職場以和為貴有利協調，感情運佳對男生更有利金牛：工作上要多運用新思維，感情有機會遇有趣對象雙子：成為關鍵決策者角色，感情易受心儀對象關注水瓶：工作重視長遠願景，感情若價值觀不合需多考慮