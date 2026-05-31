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▲音樂人許常德為陳盈潔舉辦「搭上火箭前，跟大家說再見音樂會」，因餐廳EZ5限制人數150人，外頭陸續有民眾排隊，平均需等候30至40分鐘才能候補進場。等待觀眾年齡偏大，排隊者也有70歲以上的鐵粉。（圖／記者李欣恬攝影）

歌壇大姐大陳盈潔的「搭上火箭前，跟大家說再見音樂會」於今（31）日下午在台北知名音樂餐廳EZ5溫馨登場，于美人、荒山亮都前來參與。這場由音樂人許常德獨自發起、免費入場的音樂會，原意是想在不麻煩大家的狀況下，溫暖地為陳姐的一生畫下句點，帶給大家幸福的體驗。歌迷的熱情直接擠爆現場，因場地受限只能容納150人，工作人員嚴格控管人數，餐廳外陸續有排隊的觀眾，來了又走，因平均需等待30至40分鐘才能遞補進場，有70歲鐵粉表示，聽陳盈潔的歌，聽的是青春。現場排隊人群中，有位來自高雄鳳山、現年70歲的邱太太，今天特別與先生趕來。她表示，自己和先生平常根本不住在台灣，這次剛好有機會回台，今天也剛好有事要忙，事情結束後就直奔現場來排隊。邱太太表示：「陳盈潔是我們這一代人共同的記憶，她的台語歌那種『氣口』，讓南部人的我很懷念。」 她與先生在門外耐心等候，只希望能進場親耳聆聽那些專屬於他們人生回憶的經典歌曲。除了資深歌迷，隊伍中還出現了曾擔任陳盈潔歌唱舞台的伴舞表演者，同樣在烈日下默默排隊。她低調表示，陳老師的歌曲每一首都好聽、都是經典，今天無論如何都要親自前來參與，向這位歌壇大前輩致上最深的敬意。這場音樂會由EZ5慷慨無償提供場地，許常德前一晚曾發文表示，因為是一個人獨立籌辦，很怕麻煩別人，所以沒採用預約報名制。更令人動容的是，這是一場「完全沒有彩排、沒有樂隊」的音樂會。許常德表示，主動報名想來演唱的歌手多到他只能一一婉拒，但仍有許多歌手說什麼都堅持要來。許常德也呼籲進場的歌迷，可以購買現場百元礦泉水或兩百元的可樂、啤酒，一起答謝無償幫忙的工作人員。