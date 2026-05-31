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AI浪潮席捲全球，台灣因半導體與供應鏈優勢，登上核心位置，但仍不可忽視背後潛在的挑戰。英業達前董事長李詩欽近日受邀回到母校東海大學，進行畢業典禮致詞，分享輝達執行長黃仁勳成功背後的代價，是創辦輝達時曾歷經三次破產邊緣，這讓黃仁勳至今仍維持一週工作7天、一天15小時的奮鬥鐵律，他勉勵畢業生，將眼光放遠，鎖定積極進行海內外布局的台商企業。談及AI產業代表人物黃仁勳，李詩欽表示，外界看到的是黃仁勳返台掀起旋風，但輝達曾歷經三次破產邊緣，正是這樣的絕境經驗，讓黃仁勳仍維持一週工作7天、一天15小時的奮鬥鐵律。他表示，輝達如今已穩坐全球算力霸主，黃仁勳仍然清晨4時起床，伴隨他的成功的核心理念，始終是「公司距離破產只有30天」的危機感，也正是他能夠保持霸主地位、公司始終經營亮眼的關鍵原因。面對AI快速改變職場，李詩欽提醒畢業生，未來十年，學歷的保鮮期可能縮短到2至3年。也就是說，大學或研究所畢業不再代表能長期保有競爭力，真正關鍵在於是否能持續更新技能、理解產業變化，並找到自己在新供應鏈中的位置。他也為即將進入職場的畢業生提出三大方向。第一，鎖定AI能力替代與供應鏈重組交會處的工作機會；第二，關注半導體、AI與ESG轉型結合的產業趨勢；第三，投入積極進行海內外布局的台商企業，把舞台從台灣延伸到世界。李詩欽指出，海外台商產值高達一兆美元，舉例台灣電電公會（TEEMA）正積極規劃三大海外科學園區，今年在墨西哥、明年在美國、後年將在波蘭，都是「台灣以外的台灣」，也是畢業生大展身手的世界級戰場。他最後也勉勵學弟妹，「長跑的路上，只要堅持，是金子總會發光的！」