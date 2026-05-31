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中華職棒中信兄弟昨（30）日進行洋投異動，下放左投德保拉（Jose De Paula），今（31）日拉上勝騎士（Mario Sanchez）先發對決富邦悍將。兄弟總教練平野惠一賽前指出，考量到下半季，以及德保拉的身體狀況，決定讓德保拉下二軍，平野坦言，也有討論過羅戈（Nivaldo Rodriguez） ，「只不過羅戈還比較年輕，不會把他當老將來看。」兄弟前役做出洋投異動，下放38歲老將德保拉，而非上半季已出賽10場的羅戈。今日賽前兄弟總教練平野惠一表示，「為了下半季，像是體力方面，以及投球手臂的狀況等等，這些確實是必須要去考量的事情。」平野指出，投手調度這方面投手教練王建民是專業的，會做好溝通並通盤考量，並進一步表示，有考量德保拉的年紀，「所以不只是他的表現，他的年齡啊都會一起考慮進去，做（升降）思考。」德保拉開季並未在一軍名單，直到5月才升上一軍，5場比賽都至少投滿6局，繳出4場優質先發，總計拿下2勝2敗、防禦率2.20。平野直言，德保拉在一軍這段時間很穩定，「看到他的表現，也蠻信任他的。只不過大家都知道德保拉來台灣多年，也是有年紀的選手。」平野坦言，確實有討論過要讓羅戈還是德保拉下二軍，「只不過羅戈還比較年輕，不會把他當老將來看。」羅戈本季出賽10場，投60局為全聯盟最多，拿下2勝6敗、防禦率3.15。兄弟今日升上勝騎士，本季出賽7場，拿下4勝1敗，防禦率2.44。另外一軍還有新洋投菲力士，本季首戰僅投3.1局失4分，吞下敗仗，防禦率10.80。