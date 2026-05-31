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▲納達爾。（圖／美聯／達志影像）

▲18歲的納達爾。（圖／美聯／達志影像）

《納達爾》紀錄片前天在Netflix上線了。早早設好提醒，準備在今年法網決戰開始前，複習如此炎熱的比賽。空氣在選手周圍繞成一圈、又一圈乾燥的氣候，紅色塵土從腳邊上升、一路噴濺至手臂，最後印在擦拭頭頂汗漬的毛巾上。一片乾掉的血紅土是選手的，在乾燥的法國，身體卻是濕潤的、汗和淚水共享。在觀看紀錄片之前，關於拉斐爾．納達爾（Rafael Nadal），只要記得是一位網球選手這樣就足夠了，這樣或許也是全部，因為是他曾經的全部。第14次捧起法網銀河色冠軍獎杯時，他說，「我會繼續打。」記者們把早早備好、只差一鍵就發布出去的退役報導刪除，或先儲存後再說，因為某一天會用到。等待不是一年，而是超過兩年，納達爾在大家都覺得他會放棄的情況下繼續打球與生活。當納達爾真正坐在鏡頭前說出「退役」，他的青少年時期突然像一次盛夏的海浪，2004年台維斯盃的18歲，打在馬略卡島上。他的聲音柔和，不如他粗獷、野性的賽場風格，長捲髮、穿著無袖背心，與一件安裝在膝下的白色海盜褲。海水變得強勁，再從指尖散去，挾帶大量碎石的沙礫卡在腳底，寸步難行。納達爾在2005年第一次拿下法網冠軍，馬德里公開賽後被診斷出患有罕病穆勒魏斯氏症，連行走都有困難。超過20年的影像記錄清晰如昨日，對納達爾本人確實是日常的疼痛，且永遠不只一種痛楚。19歲，他不清楚每一個明天還能不能打球，直到38歲還在前往球場的路途上。走進球場，從拍袋拿出球拍的納達爾是一個人，但又不止一雙手。扮演獵物的費德勒（Roger Federer）、獵人喬科維奇（Novak Djokovic），無可取代地出現在納達爾身邊，包括陪伴他成長的親叔叔兼教練托尼（Toni Nadal）、從國家隊隊友變成最佳夥伴的卡洛斯·莫亞（Carlos Moyá），三人之間的碰撞，以及物理治療師、醫生、經紀人，抑或是納達爾的心靈支柱西絲卡·佩瑞羅（Xisca Perelló）與他們的孩子。「他拿了14次法網冠軍」、「22座大滿貫賽獎盃」、「他曾經在912週內、也就是18年間保持在世界前10名的水準」。紀錄與紙張、黏在網路上的文字，一揉就能扔進垃圾桶，當世人好奇時、有人想一較高下時被攤開或重新搜尋。然而這是「歷史被創造」，還是「人創造歷史」呢？滿牆獎盃難以完整照亮運動員掙扎痕跡，總有一大片傷疤在結痂後才被發現。生命的頑強，以及納達爾對於極限、「能與不能」的追求，他的運動生涯反覆訴說這份解不開的矛盾。如果想真正感受納達爾2024年最後一次踩上紅土的重量：在被外界看作「籤運很差」的他排好水瓶，用腳推整好白線，摸一次鼻子、摸兩次耳朵與鬢角。書寫了大半輩子的不只有紅土之王，而是「拉斐爾．納達爾」真正的歷史，將光明與黑暗同時烙印在身上。2004年那場成名後的巨浪吞噬了身心，讓他爾後20年間宛如慢性窒息，卻享受次次浮上球場呼吸的喜悅。納達爾是一個「人」，或許只要帶著這樣的心情觀看這部紀錄片就可以了。作為一名受世人景仰崇拜的傳奇網球員，他多麼脆弱，但身為一個人，納達爾又是多麼強大。