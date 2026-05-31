先前特斯拉執行長馬斯克接受專訪的影音片段，他在片中高度盛讚台灣高階晶片製造的絕對核心地位，認為全球最頂尖的先進科技產能全都重壓在台灣身上。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文直言，馬斯克終於說出真話，他說「得台灣得天下」，全球100%高階晶片完全在台灣。
謝金河表示，儘管中國全面打擊台灣，不斷挖台灣的牆腳，甚至說台灣不是國家，但台灣2300萬人很努力展現經濟力量，並且向全世界昭告：台灣是一個有韌性，有實力的國家。
謝金河也點出馬斯克終於說出真話，他說得台灣得天下！全球100%高階晶片完全在台灣！馬斯克立場非常傾中，他說過很多台灣的壞話。甚至馬斯克覺得，川普一直說台灣偷走美國的晶片技術，這個話不是從馬斯克聽來的，就是盧特尼克說的！先前馬斯克也揚言自建晶圓廠，這回感受到台灣的威力，說出真話！
謝金河表示，每個月金融市場最後一個交易日，都會很認真把全球股市的月線完整統計下來，台股5月大漲5806.31點，漲幅14.92%，總市值推進到158.42兆元新台幣，大約5.03兆美元，已經穩居全球第五。
5月的全球股市亮點全在半導體！韓國靠著SK海力士和三星，5月大漲1877.28點，漲幅28.46%，今年已經大漲101%。居次的是美國費城半導體指數，5月大漲2365.28點，漲幅22.14%，今年大漲81.13%。台灣只能排在第三。後面是日本日經指數，5月大漲7044.58點，漲幅11.88%。
謝金河點出，韓國、美國、台灣、日本這是半導體產業的四大聚落，其中台灣的外溢效應也影響泰國，因為泰達電，泰國股市5月上漲74.68點，漲幅5%，今年上漲5%。
謝金河認為，比較意外的是，5月中國上証指數下跌1.1%，今年只小漲2.5%。更慘的是香港恒生指數5月下跌2.3%，今年下跌1.8%。台股表現完勝深、滬、港股市！
此外，行政院主計處公布修正後的首季經濟成長率高達14.55%，又預告台灣今年全年出口額會超過9000億美元，台灣很可能是今年全球第五大出口國！
謝金河認為，如果是第五大出口國，也是全球第五大股市，台灣怎麼會是小國？中國向全世界說台灣不是國家，也會愈來愈吃力不討好！
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謝金河也點出馬斯克終於說出真話，他說得台灣得天下！全球100%高階晶片完全在台灣！馬斯克立場非常傾中，他說過很多台灣的壞話。甚至馬斯克覺得，川普一直說台灣偷走美國的晶片技術，這個話不是從馬斯克聽來的，就是盧特尼克說的！先前馬斯克也揚言自建晶圓廠，這回感受到台灣的威力，說出真話！
謝金河表示，每個月金融市場最後一個交易日，都會很認真把全球股市的月線完整統計下來，台股5月大漲5806.31點，漲幅14.92%，總市值推進到158.42兆元新台幣，大約5.03兆美元，已經穩居全球第五。
5月的全球股市亮點全在半導體！韓國靠著SK海力士和三星，5月大漲1877.28點，漲幅28.46%，今年已經大漲101%。居次的是美國費城半導體指數，5月大漲2365.28點，漲幅22.14%，今年大漲81.13%。台灣只能排在第三。後面是日本日經指數，5月大漲7044.58點，漲幅11.88%。
謝金河點出，韓國、美國、台灣、日本這是半導體產業的四大聚落，其中台灣的外溢效應也影響泰國，因為泰達電，泰國股市5月上漲74.68點，漲幅5%，今年上漲5%。
謝金河認為，比較意外的是，5月中國上証指數下跌1.1%，今年只小漲2.5%。更慘的是香港恒生指數5月下跌2.3%，今年下跌1.8%。台股表現完勝深、滬、港股市！
此外，行政院主計處公布修正後的首季經濟成長率高達14.55%，又預告台灣今年全年出口額會超過9000億美元，台灣很可能是今年全球第五大出口國！
謝金河認為，如果是第五大出口國，也是全球第五大股市，台灣怎麼會是小國？中國向全世界說台灣不是國家，也會愈來愈吃力不討好！