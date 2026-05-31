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▲像素風解謎遊戲《Moonrise Fall》，台灣時間6月3日上午1點前在 Steam 平台免費領取。（圖／Steam）

▲荒謬多人跑酷遊戲《IQ Under Construction》，台灣時間6月2日凌晨1點前在 Steam 平台免費領取。（圖／Steam）

喜愛收集Steam免費遊戲的玩家注意了！目前 Steam 平台正推出兩款風格迥異的獨立遊戲限時免費活動，分別是主打像素風格與自然探索的解謎冒險遊戲《Moonrise Fall》，以及考驗友情與默契的3D多人合作爬塔遊戲《IQ Under Construction》。玩家只需在指定期限內登入Steam帳號並進入商店頁面點擊領取，即可將遊戲永久保存至個人的收藏庫中。由獨立遊戲工作室 Made From Strings 所開發的《Moonrise Fall》是一款充滿神祕氛圍的像素風解謎遊戲。遊戲的背景故事相當深刻且帶有懸疑色彩，講述一名男孩在一場不幸的車禍中失去了雙親，隨後便迷失在一座充滿超自然現象的神祕森林裡。玩家必須化身為這名男孩，發揮偵探般的精神，在未知的環境中尋找一線生機，並試圖解開隱藏在森林深處的各種謎團以及記錄下未知的神祕生物。《Moonrise Fall》的核心玩法高度仰賴觀察力與解謎技巧，玩家需要善用手提燈籠、寫滿線索的日記以及一台神奇的相機，透過相機鏡頭甚至能揭開原先隱藏的通道。此外，遊戲具有時間推移與天氣改變的機制，玩家可以將時間調整為早晨至深夜等五個時段來尋找特定線索或生物，還能彈奏途中獲得的卡林巴琴來呼風喚雨，藉此改變天候解開機關。《Moonrise Fall》的限時免費期限至6月3日上午1點為止。另一款限時免費作品是由PoseidonPlay團隊推出的《IQ Under Construction》，這是一款支援單人與最多4人線上合作的3D動作平台遊戲。遊戲背景設定在繁星點點的宇宙中，玩家們將扮演一群被神祕能量綁定在一起的歐吉桑，目標是從地圖底層不斷向上攀爬攻頂。這種類似《Only Up!》的爬塔玩法充滿了挑戰，包含移動平台與會消失的方塊等惡意十足的陷阱設計，每個區域都有不同的建築風格，十分考驗隊伍間的溝通與配合。這款多人遊戲最大的特色與災難來源，在於玩家之間無法完全各自行動，一旦有人脫隊拉開太遠的距離，整個團隊就會被強制送回起點。雖然自2025年6月推出以來，本作在 Steam 上收到不少關於視角無法用滑鼠正常旋轉、螢幕更新率限制在50Hz以及操作卡頓等偏負面的評價，但這種充滿荒謬與搞笑的遊戲體驗，反而成為三五好友連線互搞與享受歡樂的最佳派對遊戲。領取期限只到台灣時間6月2日凌晨1點。