準備前往日本東京旅遊民眾要注意了！東京澀谷區將於6月1日起將正式實施一項新規定，對於亂丟垃圾的民眾，若被巡邏人員查獲，將當場處2000日圓（約新台幣400元）的行政罰鍰，澀谷區已於去年12月修訂相關條例。此外，若便利商店、提供外帶服務的餐飲店或自動販賣機未設置垃圾桶，也將被處以5萬日圓的行政罰鍰。
根據每日新聞報導，澀谷區公所表示，禁止亂丟垃圾的適用範圍，涵蓋包括私人土地在內的整個澀谷區。罰款由區公所24小時巡邏指導員當場徵收，並須即時繳納，也支援無現金支付方式。
至於便利商店等業者，若在收到勸導單或被公開名稱後仍未改善，將被處以行政罰款。自動販賣機的規定適用於全區；而餐飲販售業者則以亂丟垃圾情況較嚴重的澀谷、原宿、惠比壽等鬧區為對象。條例已於4月1日生效，罰款則自6月1日起開始徵收。
澀谷區先前已對路邊吸菸行為實施罰款制度，目前由區公所巡迴指導員等最多約50人，每天24小時在區內巡查。區公所也要求販售商品的店家負責處理相關垃圾，並呼籲消費者將垃圾自行帶回，或丟棄至購買商品店家的垃圾桶內。
根據區公所2025年的調查，垃圾桶設置率在速食店（97%）和咖啡館（80%）較高，但飲料外帶店（47%）及移動式餐車（50%）則僅約半數設有垃圾桶。巡查人員每月平均進行345件相關勸導。
作為吸引大量遊客的觀光地，亂丟垃圾一直是澀谷區頭痛的問題。區公所早在1997年便制定《大家一起打造乾淨澀谷街道條例》，並對亂丟垃圾行為訂定罰金標準。不過，由於罰金屬於刑事處罰，適用門檻較高，區公所也坦言幾乎沒有實際適用案例，因此，為提高執行效果，先前通過改採由區公所直接徵收的行政罰鍰制度。此前已率先導入行政罰鍰的路邊吸菸規定，去年處分件數約達2萬7,000件。
澀谷區公所表示，「僅靠宣導或巡邏人員勸導、訴諸民眾道德來消除亂丟垃圾，如今已相當困難」，因此將展現出更嚴格態度並加強取締的立場。
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至於便利商店等業者，若在收到勸導單或被公開名稱後仍未改善，將被處以行政罰款。自動販賣機的規定適用於全區；而餐飲販售業者則以亂丟垃圾情況較嚴重的澀谷、原宿、惠比壽等鬧區為對象。條例已於4月1日生效，罰款則自6月1日起開始徵收。
澀谷區先前已對路邊吸菸行為實施罰款制度，目前由區公所巡迴指導員等最多約50人，每天24小時在區內巡查。區公所也要求販售商品的店家負責處理相關垃圾，並呼籲消費者將垃圾自行帶回，或丟棄至購買商品店家的垃圾桶內。
根據區公所2025年的調查，垃圾桶設置率在速食店（97%）和咖啡館（80%）較高，但飲料外帶店（47%）及移動式餐車（50%）則僅約半數設有垃圾桶。巡查人員每月平均進行345件相關勸導。
作為吸引大量遊客的觀光地，亂丟垃圾一直是澀谷區頭痛的問題。區公所早在1997年便制定《大家一起打造乾淨澀谷街道條例》，並對亂丟垃圾行為訂定罰金標準。不過，由於罰金屬於刑事處罰，適用門檻較高，區公所也坦言幾乎沒有實際適用案例，因此，為提高執行效果，先前通過改採由區公所直接徵收的行政罰鍰制度。此前已率先導入行政罰鍰的路邊吸菸規定，去年處分件數約達2萬7,000件。
澀谷區公所表示，「僅靠宣導或巡邏人員勸導、訴諸民眾道德來消除亂丟垃圾，如今已相當困難」，因此將展現出更嚴格態度並加強取締的立場。