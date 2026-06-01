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韓國每逢選舉期間，明星們不論是私下的穿搭、髮色還是隨手擺出的拍照姿勢，只要不小心與特定政黨產生連結，就可能在網路上引發軒然大波。像是歌手李泳知昨（30）日上傳紅髮照片遭到質疑，立刻刪文後，今日就火速去把頭髮染黑並發文道歉。種種炎上實例讓偶像們也發展出了新生存之道，像是用拳頭打招呼、以黑白濾鏡的方式直播等等，就是怕惹禍上身。李泳知近期剛好染了一頭亮麗的紅髮，昨日將照片上傳到IG的限時動態後，隨即遭到敏感的網友質疑是在暗中幫特定政黨助選，嚇得李泳知第一時間火速刪除該篇貼文。甚至懷著歉意急忙跑去把頭髮染回來，今日才發文向大眾道歉：「明明知道現在是很重要的時期，卻似乎缺乏考慮，對於自己輕率的行為感到抱歉。」事實上，相似的顏色爭議在韓國演藝圈早已不是第一次發生，去年人氣女團aespa的成員Karina，就曾因為在選舉前夕穿了紅色衣服，遭到大批網友無情出征與謾罵，甚至還嚴重到她本人親自出來道歉：「沒有這個意圖」。另外，日前女團ODD YOUTH最近在進行現場直播時，成員SUMMER在鏡頭前一不小心順手比出了「YA」的手勢，下一秒瞬間被自己嚇得驚聲尖叫。差點出大事的她乾脆手忙腳亂地快速將1到5所有數字的手勢全部輪流比了一遍，試圖向觀眾證明自己絕對沒有任何政治立場。為了徹底杜絕任何被貼上政治標籤的風險，偶像們也很懂變通。最近許多人在鏡頭前露面或打招呼時，乾脆直接放棄所有手指動作，一律改用緊握的「拳頭」或是單純揮手，就是為了確保自己伸出的手指頭絕對不會被外界過度解讀。除了手勢之外，畫面顏色也很需要注意，實力派男團B1A4就為大家示範了什麼叫做最極致的防範措施。他們在選舉期間開啟網路直播與粉絲互動時，為了徹底避免因為背景、服裝或道具的顏色引發政治聯想，乾脆直接開啟黑白濾鏡來進行全程直播。自保妙招更被粉絲笑稱是「選舉期間偶像直播的唯一正解」。