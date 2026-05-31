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藍白過去聯手強渡《財劃法》大幅削弱中央財源，對此內政部研議由地方政府分攤出租金補貼預算。台北市長蔣萬安今（31）日批評「中央請客地方買單」。台灣基進黨議員參選人吳欣岱表示，這句話聽在剛繳完5月報稅季的市民耳裡，真的非常刺耳，認為蔣萬安這句抱怨，不小心流露出了傳統政治人物最可怕的封建心態，彷彿國庫的預算是市長的私房錢，可以拿來請客、做人情、發牛肉，「現在中央要求分攤補貼，就是搶了他做人情的機會」。吳欣岱表示，因應《財劃法》修法，租金補貼的經費將回歸中央與地方共同分攤，而蔣萬安抱怨「中央請客地方買單」的感覺，坦白說，這句話聽在剛繳完5月報稅季的市民耳裡，真的非常刺耳。吳欣岱表示，要戳破一個盲點，無論是中央還是地方，真正買單的，從來都只有「人民」，蔣萬安的這句抱怨，不小心流露出了傳統政治人物最可怕的封建心態，彷彿國庫的預算是市長的私房錢，可以拿來請客、做人情、發牛肉。在這種邏輯裡，營養午餐是他請大家吃的，牛奶是他請大家喝的，YouBike前半小時是他請大家騎的，「現在中央要求分攤補貼，就是搶了他做人情的機會」。吳欣岱說，政府不是皇帝，預算更不是施恩的工具，自己一向反對任何沒有精準設計的大撒幣政策。資源是有限的，當政治人物把政策當成「送禮」來討好選民時，就該提高警覺。吳欣岱表示，以這次引發爭議的租金補貼為例，真正該討論的，根本不是中央還是地方誰來請客，而是這筆納稅錢，真的幫助到租屋族了嗎？身為雙寶媽，自己也在三明治世代中掙扎過，也正在租屋，因此絕對支持減輕年輕人與弱勢家庭的居住負擔。吳欣岱說，但現實是面對龐大的「租屋黑市」，許多房東不給報稅、甚至藉機漲租。政府只顧著發錢當政績，卻缺乏魄力去查緝黑市、整頓租賃市場，最後這筆補貼往往只是變相流入既得利益者的口袋，甚至引發通膨。吳欣岱坦言，中央沒有解決租屋黑市是失職，但台北市府握有全台最龐大的行政資源，難道不該主動針對轄內的違法隔間、逃漏稅房東進行稽查與整頓嗎？最後吳欣岱說，如果蔣市府真的在乎財政紀律、在乎市民的納稅錢被亂花，那就請市長收起「誰請客」的政客思維。只有回到公共治理的本質，把資源精準投放在「打破租屋黑市」、「擴建社會住宅」與「完善交通基建」這些真正的基礎工程上，台灣才能走出撒幣買票的惡性循環。