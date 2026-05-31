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福岡軟銀與廣島鯉魚交流賽系列賽最終戰，軟銀推出台灣強投徐若熙先發投出強勢回歸表現，主投6局僅被打出3支零星安打無失分，狂飆7次三振之外，整場面對20位打者沒有投出任何保送，其中第五局面對廣島鯉魚洋砲蒙泰羅（Elehuris Montero），一顆153公里外角火球像是裝渦輪，靠著加速尾勁竄進好球帶取得三振，讓打者呆站打擊區露出傻眼表情。徐若熙前2戰球速下滑、投進紅中又挨打，被下放二軍調整，經過2場二軍屠殺表現與短暫休息，睽違將近1個月後回到一軍先發，與明星捕手山本祐大合作節奏明快，首局最快球速就達到157公里。直到第五局，徐若熙仍將均速維持在150公里以上，面對首位打者、曾在MLB科羅拉多落磯隊三度站上大聯盟的洋砲蒙泰羅，徐若熙先用變化球取得2好0壞絕對優勢，接著投出一顆外角153公里火球，只見尾勁像是裝了渦輪，從外角一路加速竄進內角，主審直接拉弓三振，蒙泰羅呆望本壘板，露出傻眼的表情。徐若熙本場除首局、第五局都花費20顆球才結束之外，其餘4個半局都僅用10球上下就結束，最終僅用82球投完6局無失分、還狂飆7K無保送，最終軟銀3：1擊敗廣島，徐若熙順利奪下日職生涯第2勝。