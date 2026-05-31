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台灣娃娃機紅到日本了！零食機台讓日本達人驚艷

▲日本娃娃機達人 sakecrane 也前往現場富谷的熊嗨星朝聖。（圖／Youtube@sakecrane）

▲sakecrane一下子就摸透了台灣零食台的運作方式，直接使出甩爪、隔山打牛等技巧，一次投幣就獲得好幾份零食與飲料獎品。（圖／Youtube＠sakecrane）

台灣近年來成為娃娃機王國，除了許多商圈能看到無人小場之外，各種大型的主題式娃娃機樂園更是廣受歡迎，其中「零食機台」也成為一大特色。近期就有日本 YouTuber 發現，竟然有台灣業者將這種特色機台搬到日本，開幕之後吸引大批人潮前往朝聖，而娃娃機達人實測後也驚呼：「這絕對能夠夾中！」近期台灣知名的連鎖娃娃機店「熊嗨星樂園」前往日本東北仙台、宮城縣的富谷展店。店內擺滿了台灣式的娃娃機，並以零食機台為主。台灣玩家常見的「山崩式」擺法、甩爪等技巧在這裡都能運用，業者甚至還在官網特別用日文教學這些夾物密技。近期熊嗨星富谷店開幕之後，在 YouTube 擁有 29 萬訂閱的日本娃娃機達人 sakecrane 也前往現場朝聖。結果他發現現場有大量容易夾取的機台，甚至在一次投幣就順利獲得 4 罐紅牛（Red Bull）。看到山崩式的衛生紙與零食擺放方式，也讓他驚呼：「這絕對能夠夾中！」隨後sakecrane一下子就摸透了台灣零食台的運作方式，直接使出甩爪、隔山打牛等技巧，一次投幣就獲得好幾份零食與飲料獎品。sakecrane 最後總結，台灣這種大型娃娃機場，每台機器都相對容易獲得獎品，因此認為，這裡非常一同來體驗遊玩。不少日本人也大讚，「我去過兩次了！可以拿到很多東西呢。那些在其他遊戲中心裡拿不到東西的人，真該去試試看」、「從來沒有去過日本以外的電玩廳，所以很好奇」。但許多台灣人看完影片後則吐槽，「剛開始都是好夾的，慢慢就會變難」、「之後機台如果調高跟台灣一樣，生意肯定會受影響」、「看起來剛開幕防甩片完全沒凹，所以不會內丟，機器也沒開中壓、弱抓、下抓延遲等，可能日本人不會這些技術，但一但學會了店家應該就會開始調難度了」。