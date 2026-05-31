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台灣還沒6月就已經提前進入炎熱夏季模式，民眾要注意了！住宅用戶夏月電價明起將上路，自6月1日起實施至9月30日。台電官網公告指出，夏季因氣溫升高帶動冷氣空調使用，用電量明顯增加，台電統計，夏月住宅用電量平均比非夏月暴增近四成，估算平均每戶每月電費將增加約446元。台電指出，台灣夏季氣溫偏高，冷氣空調用電需求大增，為滿足尖峰用電需求，必須啟動發電成本較高的機組，使供電成本高於非夏月。為公平反映夏月與非夏月供電成本差異，並鼓勵節約用電，台電參考美國、日本及韓國等國家電力公司的做法，自1989年起實施夏月電價制度。依規定，住宅及小商店用戶夏月電價實施期間為每年6月至9月，高壓用戶則為5月16日至10月15日。台電表示，以現行住宅電價計算，去年每戶住宅平均每月用電量約345度，其中非夏月平均每月用電308度，進入夏月後增至418度，較非夏月增加約110度，用電量增加近四成。受用電量及夏月電價雙重影響，平均每月電費增加約446元。不過，台電指出，其中約73%、326元是來自用電量增加，真正因「夏月電價」費率提高而增加的電費僅佔約27%、約120元。台電強調，由於用電量與電價同步提高，民眾容易產生「電費變貴」的感受，若將帳單與上一期相比，可能因季節因素出現較大差距，若與去年同期帳單比較，則較能反映實際電價負擔變化。根據台電公布的住宅累進電價制度，電費依用電級距分為六段計算，其中基礎民生用電的120度以下部分，夏月與非夏月每度均維持1.78元不變。至於121度至330度部分，夏月每度2.55元；331度至500度每度3.8元；501度至700度每度5.14元；701度至1000度每度6.44元；超過1000度部分則適用最高費率，每度達8.86元。