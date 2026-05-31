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▲中信兄弟董事長辜仲諒5月29日在球隊陷入7連敗低潮時，親自現身臺北大巨蛋，勉勵兄弟球員。（圖／中信兄弟提供）

中華職棒富邦悍將今（31）日在臺北大巨蛋與中信兄弟進行「金控大戰」系列賽第3戰，富邦「大董」蔡明忠賽前到場勉勵選手，開賽後也留在球場觀賽，這是蔡明忠繼4月5日後，本季第2度到場督軍。值得一提的是，29日的3連戰首戰，中信慈善基金會董事長辜仲諒賽前到場勉勵連敗的「黃衫軍」，罕見同系列賽雙方老闆都亮相。悍將今日在大巨蛋與兄弟進行週末3連戰最終戰，富邦集團董事長「大董」蔡明忠今日親自到場，賽前鼓勵選手，開賽後也留在球場觀看賽事。這是蔡明忠本季第2度到場督軍，前次是4月5日林哲瑄引退系列賽，當天悍將以1：5不敵桃猿，吞下敗仗。值得一提的是，中信慈善基金會董事長辜仲諒29日賽前現身大巨蛋，勉勵陷入連敗泥沼的「黃衫軍」，一句話戰績不佳「我的問題」受到關注，兄弟前役以10：1擊退悍將，終止近期的8連敗。悍將與兄弟母企業為富邦集團、中信集團，2軍交戰時也被稱作「金控大戰」，本季前8場交手，悍將取得6勝2敗的對戰優勢，不過若從2017年開始，兄弟在「金控大戰」略佔上風，取得159勝139敗8和。悍將這3天在大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」，3戰累積10萬6510人入場，刷新中職票房紀錄，本週「金控大戰」成為中職票房最高的週末系列賽。今日賽後由「韓國人氣樂團」CNBLUE壓軸登場，將帶來長達1小時的專場級表演。