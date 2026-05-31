韓國男團ZEROBASEONE前成員、AND2BLE現成員韓維辰，近日在節目中透露，爸爸在自己14歲的時候拿了100萬韓幣（約台幣2萬元），讓自己學著投資，沒想到5年後的現在，收益來到了8000%，讓今年19歲的他就算不當偶像，也從到了人生中第一桶金。

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韓維辰拿2萬炒股！5年後狂翻80倍

韓維辰近日在《認識的哥哥》節目中透露，父親從小就希望培養他的金錢觀與理財能力，因此在他14歲時給了一筆100萬韓元作為投資基金，當時還只是國中生的他，開始自學股票、研究市場趨勢，沒想到竟意外培養出投資天分。

經過5年操作後，資產從100萬韓元暴增至8000萬韓元（約台幣166萬），等於本金直接翻了80倍，總收益來到8000％，超驚人的數字讓現場主持群全部瞠目結舌。

消息曝光後也在網路掀起討論，不少網友笑稱：「我14歲在買遊戲點數，人家14歲在研究股票」、「偶像只是副業，股神才是本業吧」、「8000%是什麼神話級報酬率」、「出道前先財富自由了」、「young and rich接班人了。」


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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...