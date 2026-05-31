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韓國男團ZEROBASEONE前成員、AND2BLE現成員韓維辰，近日在節目中透露，爸爸在自己14歲的時候拿了100萬韓幣（約台幣2萬元），讓自己學著投資，沒想到5年後的現在，收益來到了8000%，讓今年19歲的他就算不當偶像，也從到了人生中第一桶金。韓維辰近日在《認識的哥哥》節目中透露，父親從小就希望培養他的金錢觀與理財能力，因此在他14歲時給了一筆100萬韓元作為投資基金，當時還只是國中生的他，開始自學股票、研究市場趨勢，沒想到竟意外培養出投資天分。經過5年操作後，資產從100萬韓元暴增至8000萬韓元（約台幣166萬），等於本金直接翻了80倍，總收益來到8000％，超驚人的數字讓現場主持群全部瞠目結舌。消息曝光後也在網路掀起討論，不少網友笑稱：「我14歲在買遊戲點數，人家14歲在研究股票」、「偶像只是副業，股神才是本業吧」、「8000%是什麼神話級報酬率」、「出道前先財富自由了」、「young and rich接班人了。」