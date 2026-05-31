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中信兄弟本周末大巨蛋擔任客場球場，與富邦悍將上演金控大戰，3戰吸引10萬6510人進場，超越林智勝紀錄，寫下中職史上單一系列賽票房新高。有球迷就在Threads上拍下百萬象迷集結在左外野、坐在外野團結狂吼，聲量一度超過富邦悍將主場球迷，發文者也感嘆說道，「黃衫軍是中職的驕傲！」也有球迷形容道，「迴音超大聲」、「吼到地板都在震」中信兄弟系列賽首戰被逆轉輸球，苦吞8連敗低潮，昨戰打擊終於爆發，靠著九局上一波8分大局，終場10：1扳回一城，也是繼4月12日、相隔47天以後，首度單場得分達到雙位數，其中百萬象迷在外野的無情狂吼，賽後也成為關注焦點。富邦悍將本周末趁著金控大戰，舉行重磅主題日「G!POP流行音樂節」，周末2日都吸引滿場4萬人進場，尤其客場球迷區域的左外野，完全被滿坑滿谷的象迷霸佔，有球迷就拍下難得盛況。百萬象迷整齊應援的片段，在Threads上也引發討論，球迷紛紛說道，「這個聲勢…而且還是在9上得分之前」、「整個巨蛋都有迴音～好可怕」、「我象我驕傲！」、「今天主場是兄弟嗎？」