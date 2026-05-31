我是廣告 請繼續往下閱讀

▲音樂人許常德（左）為老友陳盈潔舉辦生前音樂會，因為是一場沒有彩排的音樂會，主持人于美人（右）突然邀請周蕙（中）上陣唱了一曲〈風飛沙〉，令觀眾感到驚喜。（圖／記者李欣恬攝影）

歌壇大姐大陳盈潔的「搭上火箭前跟大家說再見音樂會」今（31）日下午於台北EZ5溫馨登場，參與演唱的藝人包括荒山亮、許志豪和周蕙。這場沒有樂隊、沒有彩排的聚會引來無數歌迷擠爆現場。發起人許常德在台上表示，外界所關切的陳盈潔各界善款未來去處，他將會把這份大愛全數延續給一位已經癱瘓七、八年，獨立生活的年輕人，引發現場掌聲。72歲資深台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券罪入獄，後因罹患急性腎衰竭、敗血症等嚴重健康問題，目前處於保外就醫的長期住院狀態，近期也一度傳出水腫、血便、難以睜眼且意識模糊等症狀。外界也一直非常關心，各界湧入、協助陳盈潔度過難關的醫療善款，未來在她離開後會如何處理？對此，許常德今日在現場明確表示，未來這筆善款的所有餘額，將會全數捐給一位已經下半身癱瘓七、八年，目前正在獨立生活的年輕人，希望透過這樣的方式，把所有人對陳姐的愛與溫暖世世代代延續下去。許常德表示，今天下午幫陳姐辦的這場音樂會，感覺就像是一場溫馨的家人聚會。不過因為他獨自一人籌辦，現場差點手忙腳亂，幸好有好友于美人義氣相挺擔任主持人。許常德笑說，如果今天沒有于美人掌控全場，他一個人真的會完全沒有方向，甚至在節目進行中，他差點連原本準備好的蛋糕都忘了要拿上台，還要工作人員一直給手勢，才讓蛋糕順利登台。當工作人員捧著點了一根蠟燭的蛋糕交給許常德，他解釋，這個蛋糕象徵著：「每個人每天都有全新的一天，每一天都是重生」。許常德也喊話在場的歌迷和親友，要好好盯著這顆點上蠟燭的蛋糕，因為生命無常，「正是因為我們還好好活著，今天才能在現場一起見證這一刻，看著這顆點了蠟燭的蛋糕。」音樂會尾聲，由荒山亮、許志豪、于美人、許常德一起帶唱陳盈潔代表作〈海海人生〉，隨後于美人也邀請周蕙上陣唱了陳盈潔招牌曲目〈風飛沙〉，眾人在大合唱後，依依不捨地散去。