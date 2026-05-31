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薔蜜颱風明天最接近 北台灣、宜蘭有雨

▲薔蜜颱風的外圍環流，今明兩天會替台灣帶來北風、東北風，因此桃園以北、宜蘭等迎風面，會出現局部的短暫陣雨。（圖／中央氣象署）

本周去日本小心 周五全台變天

▲薔蜜颱風在北上過程中，將為北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖帶來長浪與局部強風。（圖／中央氣象署）

薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）今（31）日上午變為中颱，未來還有增強空間，中央氣象署預報員林定宜表示，明（1）日颱風最靠近台灣，外圍環流將導致北部、宜蘭出現降雨，周二至周四（6月2至6月4日）颱風遠離，各地維持高溫，降雨以午後雷陣雨為主；周五（6月5日）低壓帶襲擊，全台變天有雨，南台灣雨勢較大。林定宜指出，薔蜜颱風明天最接近，中心距離台灣約500多公里，由於外圍環流帶來偏北風，因此桃園以北、宜蘭全天不定時會有局部短暫降雨，其它地區多雲到晴為主，午後山區有局部短暫雷陣雨，氣溫方面，北部及東半部白天高溫28至32度，中南部33至35度，台南近山區有局部36度高溫機率。林定宜說明，薔蜜颱風未來路徑接近日本，周一下半天、周二會替日本本島帶來明顯雨勢，有相關行程的民眾要特別注意；周二至周四，台灣各地則是多雲到晴，清晨受海陸風輻合作用影響，南部沿海有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、山區有局部短暫雷陣雨。周五至周日（6月7日）受到南方低壓帶北上接近影響，全台水氣增多，尤其是台中以南地區，要注意較大雨勢，且降雨時間偏長。此外，周二、周三受薔蜜颱風影響，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼及馬祖沿海有長浪發生機率，海邊活動也要特別注意。