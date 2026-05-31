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泰國政府正加速調整疫後觀光發展策略。在國際旅遊市場逐步回歸常態之際，曼谷當局不再將旅客人數成長視為唯一目標，而是轉向吸引高消費能力、高附加價值的國際旅客。作為政策轉型的一環，政府已宣布計畫將93個國家與地區旅客的免簽停留期限，由現行60天縮短至30天，同時重新評估外籍旅客入境費制度，未來收費金額甚至可能高於原先規劃的300泰銖。泰國政府近年透過大規模免簽與簽證便利措施成功帶動觀光復甦。疫情結束後，大量國際旅客重返泰國，使觀光業再度成為推動經濟成長的重要引擎。然而，隨著市場逐漸恢復正常，政府開始重新檢視相關政策的長期影響。觀光單位官員指出，60天免簽制度雖有助於吸引旅客，但也出現部分外國人利用免簽待遇長期滯留、非法工作或從事地下經濟活動等問題。相關單位評估後認為，多數外國旅客平均停留時間僅約9天，因此縮短停留期限對一般觀光客影響有限，卻有助於加強出入境管理及打擊非法就業。根據規劃，未來免簽入境旅客停留期限將統一調整為30天，主要適用於觀光、探親及短期商務活動。政府強調，此舉並非限制觀光，而是希望提升旅客結構品質，將有限資源投入更具經濟效益的市場。除了簽證政策調整之外，泰國觀光與體育部也證實，研議多年的外國旅客入境費制度正重新啟動。這項最早於2020年提出的政策原規劃向每名外國旅客收取300泰銖，作為旅遊保險及觀光基礎建設基金。不過由於近年醫療成本、保險費用及公共服務支出持續上升，原先規劃金額可能已不足以支應相關開銷，因此政府正重新檢討收費標準。觀光與體育部長表示，政府希望找到不影響旅遊意願的執行方式，因此目前仍與航空業、保險業及相關部門協商中。目前官方考慮兩種主要收費模式。第一種是將入境費直接納入機票價格，但航空業者認為若僅向外籍旅客收費，將面臨系統設計與公平性問題；第二種則是透過泰國數位入境卡系統（TDAC）於旅客入境前線上完成申報與繳費。政府表示，未來入境費收入大部分將用於建立外國旅客意外保險基金，其餘則投入觀光景點維護、基礎建設改善及公共服務升級。官方統計顯示，近年外國旅客在泰國醫療機構積欠醫療費用的情況逐年增加，每年未收回金額高達約25億泰銖，對醫療體系造成不小負擔，因此希望透過統一保險制度分散風險。然而，泰國推動觀光轉型之際，也面臨不少外部挑戰。首先，全球地緣政治風險持續升高。中東衝突與國際局勢緊張不僅影響旅遊信心，也推升航空燃油成本，使國際機票價格維持高檔。其次，全球經濟成長放緩及部分國家消費力下降，也讓長程旅遊需求受到壓抑。此外，中國、歐洲及部分東北亞市場的復甦速度不如預期，亦對泰國旅遊業形成壓力。雖然東南亞區域市場仍維持一定成長，但尚不足以完全彌補主要客源市場放緩造成的缺口。受到多重因素影響，泰國政府已下修觀光展望。最新評估顯示，2026年全年外國旅客人數預計約3,000萬人次，較2025年的3,300萬人次減少約300萬人，也低於先前官方預測目標。對於面對旅遊市場的新局勢，泰國也積極推動產業升級，將發展重點轉向健康旅遊、醫療旅遊、奢華旅遊、體育旅遊以及會展產業（MICE）等高附加價值市場，希望透過提高每位旅客的平均消費額與停留品質，降低對大量旅客模式的依賴。