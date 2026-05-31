今年以來前四強漲幅超過 80%，包括主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動第一金台股優（00994A）及主動中信台灣卓越（00995A ）等。

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▲主動式台股ETF股價漲幅排行。（圖╱法人提供）

台股強勢猛攻一路上漲，即將叩關45000點，5月份台股上漲15%，今年以來台股上漲54%，其中今年最夯主動式台股ETF表現超狂！根據Cmoney統計，已掛牌16檔主動式台股ETF，同時，這16檔漲幅超過八成的主動式台股ETF，這兩檔ETF 00994A、00995A更是今年初才掛牌的主動式ETF新兵。主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，4、5月份市場累積漲幅較大，面對台股攻上44000點後，預料下半年台股行情將持續震盪攻高向上，但行情波動可能加大，AI成長動能持續不墜，仍將是支撐台股攻高向上的關鍵動能。產業輪動方面，下半年隨著新一代晶片陸續推出，新的技術與材料推出即代表新的投資方向，包括CPO、PCB材料升級，以及面板級封裝等新技術，這些都是中長期相對看好的方向，這些產業的獲利成長與供需變化，也會是下半年投資台股很重要的觀察重點。張正中分析，台股攻高持續展現強勢動能，企業獲利上修、台灣經濟加速成長，都支撐台股後市續揚空間。不過，他也提醒，產業輪動加速、指數波動加大，投資人宜搭配定期定額長期投資，並善用主動式ETF操作優勢，經理人主動汰弱擇強、重壓強勢股，鎖定強趨勢產業、強勢個股，緊跟投資市場多頭脈動投資節奏，拉高投資勝算。