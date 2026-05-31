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菲律賓距離2028年總統大選還有兩年多時間，但最新民調已提前反映出未來權力競逐的輪廓。根據菲律賓智庫 Stratbase Institute 委託民調機構 Pulse Asia 進行的調查，現任副總統莎拉（Sara Duterte）仍是目前最具優勢的潛在總統候選人。然而，她同時正面臨參議院彈劾審判，若遭定罪，將失去參選資格，這也讓菲律賓未來政局增添高度不確定性。此次調查於5月3日至7日進行，共訪問1500名受訪者，誤差範圍為正負2.5個百分點。結果顯示，若由薩拉對上反對派代表人物、前副總統兼現任那牙市長 Leni Robredo，有51%的受訪者支持薩拉，41%支持羅貝多，其餘8%尚未決定或拒絕回答。民調顯示，莎拉最大的政治資產仍來自杜特蒂家族在菲律賓南部民答那峨島的深厚影響力。在該地區，她獲得高達91%的支持率，形成極為穩固的基本盤。分析人士指出，這種區域性優勢是杜特蒂家族多年來經營地方政治的成果，也成為薩拉目前領先的重要原因。不過，Stratbase執行長 Dindo Manhit 認為，距離選舉仍有相當長的時間，政治局勢仍可能出現重大變化。他指出，歷史經驗顯示，候選人很難長期維持如此高的支持度，若羅貝多決定參選並成功整合反對派勢力，雙方差距仍有縮小空間。此外，社群媒體與數位平台預料將成為2028年選戰的重要戰場，能否掌握網路輿論與年輕選民支持，將對選情產生關鍵影響。然而，相較於民調數字，真正影響莎拉政治前途的關鍵因素，可能是正在進行中的彈劾案。今年5月，菲律賓眾議院以255票贊成、26票反對及9票棄權，通過對莎拉的彈劾案，票數遠超過憲法規定的三分之一門檻。彈劾理由包括濫用機密預算、賄賂政府官員、對總統 Ferdinand Marcos Jr. 發出刺殺威脅，以及擁有來源不明財富等指控。案件已正式移交參議院審理。根據菲律賓憲法規定，若24名參議員中有三分之二、即至少16人投票認定有罪，莎拉將被解除副總統職務，並終身不得擔任任何公職，等同直接失去2028年總統大選參選資格。5月18日，菲律賓參議院已正式轉換為彈劾法庭。參議員穿上法袍，以法官身分審理案件，並向莎拉發出傳票，要求她在10天內提出答辯。檢辯雙方未來仍需提交書面文件與證據，正式審判程序尚未全面展開。值得注意的是，參議院近期也出現權力重組。曾在2016年擔任前總統 Rodrigo Duterte 副手的 Alan Peter Cayetano ，以13票支持當選新任參議院議長。由於凱耶塔諾與杜特蒂家族關係密切，外界認為這項人事變動可能對彈劾案後續發展產生影響。不過凱耶塔諾已公開表示，參議員將依據證據與法律作出判決，而非基於政治立場。另一方面，菲律賓現行憲法規定總統任期6年且不得連任，因此小馬可仕將於2028年卸任。由於他尚未表態支持任何接班人，未來執政陣營是否推出自己的候選人，以及是否與杜特蒂家族繼續合作或全面決裂，也將是左右選情的重要因素。觀察人士指出，2028年大選不僅是菲律賓兩大政治家族——馬可仕家族與杜特蒂家族之間的角力，也將決定菲律賓未來外交與安全政策走向。近年來，小馬可仕政府持續深化與美國、日本、澳洲、紐西蘭及加拿大等國的安全合作，並在南海議題上採取較強硬立場。下一任總統是否延續這條路線，將直接影響南海局勢以及整個印太地區的戰略平衡。目前來看，莎拉仍是2028年總統大選最具競爭力的人選之一，但她能否真正站上選舉舞台，將首先取決於參議院彈劾法庭的最終裁決。對菲律賓而言，未來兩年的政治發展，很可能比選舉本身更具決定性。