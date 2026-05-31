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效力於福岡軟銀鷹隊的台灣旅日投手徐若熙，今（31）日在主場PayPay巨蛋掛帥先發，繳出6局僅被敲3支安打、狂飆7次三振的精采表現，成功壓制廣島東洋鯉魚隊打線，最終幫助軟銀以3：1奪下主場首勝，徐若熙也順利收下勝投。賽後他和球隊主力打者近藤健介一起受節目，後者也盛讚徐若熙掌控節奏，也直言打線應該要盡早為他打回分數。賽後，此役敲出先制安打的功臣近藤健介在英雄訪問中，特別點名稱讚了徐若熙的投球表現。近藤表示：「這場比賽是他久違的登板，我想他一開始應該滿緊張的，但他投出的節奏真的非常好、很穩定。他展現了很容易帶動我們進攻節奏的投球，身為野手，我們會更希望能早點為他打下分數支援。」談到第六局開助球隊得分的左外野二壘安打，近藤健介說：「因為佑京（周東佑京）跑上了得點圈。嗯，該怎麼說呢，我腦海中真的只專注在要把他送回來這件事上。大概是帶著一點打變化球的意象去擊球的。」根據賽後現場的影像紀錄，徐若熙在場邊與近藤健介進行了溫馨的對話。徐若熙謙虛地回應：「雖然有點緊張，但很開心（能在主場拿到首勝）。」近藤健介則一邊給予鼓勵，一邊檢討自己身為打者的責任，表示野手群應該要更早幫投手分擔壓力。影片中還記錄了一段有趣的插曲，當兩人在討論比賽時，隊友栗原陵矢意外輕拍了近藤健介的肩膀，三人隨即笑開，徐若熙也大方表示：「お疲れ様でした（辛苦了）。」在對談的最後，近藤健介提到接下來的客場六連戰，表示會為了能順利回到PayPay巨蛋而努力，徐若熙則以中文堅定地說出：「繼續努力吧。」近藤也隨即以日文回應：「下次也會繼續努力！」本場比賽，徐若熙展現了王牌等級的穩定性，投出82球完成6局投球，沒有投出任何保送，讓廣島打線一籌莫展。打線方面，近藤健介在6局下發威，面對廣島先發投手岡本駿敲出關鍵安打，帶動球隊單局攻下3分大局，奠定勝基。廣島雖然在8局上藉由持丸泰輝的犧牲打追回1分，但軟銀後援投手群松本裕樹與杉山一樹成功守成，最終以3：1將勝利留在主場。這場比賽不僅展現了徐若熙優異的抗壓性，也看見軟銀隊內強大的投打默契，隨著這場勝利，徐若熙在日職的表現也受到各界高度肯定。