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中華民國籃球協會於今（31）日舉行理事長改選，選情在投票前便備受矚目。根據最終開票結果，台泥辜家第四代、國際中橡董事長辜公怡以475票的高票，擊敗獲得374票的基隆市議會議長童子瑋，以及獲得3票的律師張清雲，正式當選新任籃球協會理事長，為台灣籃壇注入改革新氣象。43歲的辜公怡畢業於華頓商學院，出身商業世家的他，參選以來便主打「企業治理」理念。他主張籃協應推動預算透明化，並建立長期的國家隊組訓制度。針對長期困擾台灣籃壇的國家隊組訓爭議，辜公怡提出「60人大名單」構想，將本土職業、旅外球員及歸化球員納入系統化追蹤，致力於提升國家隊在國際賽事的競爭力。此外，辜公怡高度重視女籃的發展潛力，認為透過合理的資源分配與長期規劃，台灣女籃有望在亞洲賽場取得突破。他也計畫借鏡日本籃協的成功經驗，從基層籃球教育做起，修正台灣教練為了短期戰績而過度消耗球員天賦的問題，將資源投入於不同年齡層的正確教育方針。面對近年來台灣職籃兩大聯盟（P.LEAGUE+ 與 TPBL）惡性競爭、導致熱度下滑的困境，辜公怡選前便強調，籃協理事長的角色應是「第三方橋梁」。他呼籲各球團應暫時放下對「冠軍」的執念，透過溝通釐清各方底線，以擴大整體籃球市場為首要目標。辜公怡多次以日本籃壇整合歷史為例，強調台灣若不整合，未來的國際發展空間將受到嚴重壓縮。他承諾當選後將親自拜會所有球團，透過企業化的溝通機制，尋求聯盟資源整合的最大公約數，期盼為台灣職籃生態帶來穩定與繁榮。作為辜啟允之子、辜振甫之孫，現年 43 歲的辜公怡畢業於華頓商學院，長期以來便是籃球的死忠球迷。鹿港辜家第三代成員辜啟允（1953年—2001年），為辜振甫先生的長子，生前曾被視為和信集團的關鍵接班人。辜啟允在商界活躍期間，展現了與其父辜振甫及堂兄辜濂松相似的特質，對金融、證券及無煙囪產業展現出濃厚興趣。在職涯巔峰時期，辜啟允積極開拓媒體版圖，不僅於1996年買下傳訊電視，更擔任和信超媒體董事長，並於2000年在美國那斯達克（NASDAQ）成功掛牌上市，當時其身價隨股價飆漲而水漲船高。然而，隨著隨後網路產業泡沫化，集團財務一度面臨嚴峻挑戰，最終於2000年底將傳訊電視經營權轉手。辜啟允不僅在企業治理上有其獨到見解，其細膩豪爽的個性及語言天份也為親友所津津樂道，據其家人回憶，他能靈活切換外省腔國語與道地台語。遺憾的是，他在2001年2月確診罹患膽管癌，同年12月病逝，享年48歲，安葬於新北市八里區觀音山墓園。在他離世後，和信集團於2003年6月進行了「寧靜分家」，將旗下的傳統產業與金融產業分立，分別由家族成員經營，成為鹿港辜家發展史上的重大轉折點。辜啟允生前與配偶謝載慶育有子女辜公怡與辜承慧。