威力彩近期陷入連續 25 期摃龜，因此明（1）日晚間開獎的威力彩，頭獎累積上看 7 億元。天文數字般的獎金預期也將引起一波買氣，台彩預估該期銷售額將達 1.5 至 1.7 億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師表示，6 月 1 日這天將有 3 個生肖財運最旺，相當適合買彩券碰運氣，同時也公開了最佳的開運秘訣以及財神方位

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▲小孟老師表示，6 月 1 日這天將有 3 個生肖財運最旺、受到財神眷顧，相當適合買彩券碰運氣。（圖／記者潘毅攝）
▲小孟老師表示，6 月 1 日這天將有 3 個生肖財運最旺、受到財神眷顧，相當適合買彩券碰運氣。（圖／記者潘毅攝）
6 月 1 日財運最旺生肖出爐

Top 3：屬猴
屬猴的人在端午節期間偏財運不錯，可小試手氣。建議可穿著綠色（粽葉色）的衣服，再前往住家南方的彩券行購買。

Top 2：屬龍
屬龍的人在端午節期間，可以試著在吃完肉粽後，再前往住家北方，或附近靠近餐廳的彩券行下注，較容易迎來偏財運。

Top 1：屬羊
屬羊的人在端午節期間橫財運相當不錯。若想發揮最強的偏財運勢，可以隨身帶著一片粽葉，前往住家西方的彩券行購買，財神爺可能就在不遠處等你。

▲在端午節期間偏財運方法都跟粽子有關。（示意圖／翻攝photoAC）
▲在端午節期間偏財運方法都跟粽子有關。（示意圖／翻攝photoAC）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...