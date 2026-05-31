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行政院主計總處於4月30日公布2026年第一季GDP成長率達13.69％，創下自1987年第三季以來近39年單季最高紀錄，在人工智慧浪潮讓台灣半導體企業大幅獲利的情況下，今年人均GDP預計將超過4萬美元。然而，韓媒在提到台灣經濟蓬勃發展的同時，卻關注台灣超商的乞丐超人現象。搭上人工智慧（AI）與半導體熱潮，全球成長最快的國家是哪裡？韓媒《東亞日報》有些吃味地表示，如果是韓國就好了，但答案是台灣。從股市總市值到人均GDP（國內生產毛額）等指標來看，台灣其實已經超越韓國。台灣今年第1季經濟成長率達13.69％，和去年同期8.63％相比大幅提高，並且創下自1987年以來單季最高紀錄，以台積電領銜的半導體出口獲得爆發成長。至於韓國，第一季成長率為3.6%。然而，韓媒卻關注，「奇怪的是，國家變得如此富裕，有越來越多台灣民眾覺得生活愈來愈辛苦。原因在於所得與資產不平等持續惡化」；光鮮亮麗的台灣經濟背後的陰影。報導指，台灣人均GDP不僅已經超越韓國，而且差距還在進一步擴大，東亞第一的位置也更加穩固。股市表現更是無可挑剔。加權指數已連續三年（2023至2025年）漲幅超過20%，今年以來又上漲48%。台灣股市總市值4月超越加拿大，不久前又超越印度，躍升全球第五大市場。光是台積電一家公司的市值就占加權指數總市值的42%。半導體產業帶來了台灣經濟耀眼的成長，看起來令人稱羨。然而這波繁榮真正感受到成果的民眾，比想像中少得多。韓媒引述美麗島電子民調稱台灣國內認為經濟狀況良好者低於認為經濟狀況不好者，特別是以台北等都會區域之外中彰投及雲嘉南和基宜花東離島地區、以及30至39歲 、高中學歷民眾；認為經濟現況較好者，則以台北市、研究所學歷等民眾較多。韓媒認為，台灣這波史無前例的繁榮主要由半導體產業帶動，而真正能分享成果的，只有產業內少數幸運者。包括台積電在內的半導體產業占台灣GDP超過20%，但就業人口只有約30萬人，還不到全台1100萬勞工的3%。即使把範圍擴大到整個IT製造業，從業人口也僅約100萬人。對於在服務業與傳統製造業工作的其餘九成以上勞工來說，這波AI熱潮就像另一個世界發生的故事。報導又提到，儘管台灣經濟如此亮眼，人均GDP即將突破4萬美元，但台灣主計總處統計的勞工平均月薪只有4萬6000元新台幣（約220萬韓元）。甚至不到韓國平均月薪（383萬韓元）的六成。中位數薪資（將薪資排列後位於正中央的數字）更只有3萬8000元新台幣（約182萬韓元）。同時，台灣比韓國每年平均工時還多出超過100小時，是全球知名的長工時國家之一。工作很多，但實際拿到手的收入卻不怎麼樣，因此民眾的不滿不斷增加。值得注意的是，韓媒還格外關注台灣內部的「乞丐超人」現象，這一用詞用來形容專門購買便利商店即期折扣食品的省錢族。台灣便利商店通常會在晚上將便當等鮮食打七折左右（折扣約30%至35%），這些人會打開即時庫存app，等待折扣開始後立刻衝向店家，就像執行秘密任務的英雄，因此被戲稱為「超人」。雖然聽起來有些心酸，但對想節省開支的人來說別無選擇。韓媒更語帶酸意諷，看到這些現象，也就不難理解為何台灣年輕人越來越不願生孩子。