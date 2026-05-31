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GD（G-Dragon、權志龍）昨（30）日出席在高雄世運所舉辦的《K-SPARK IN KAOHSIUNG》韓流拼盤演唱會，活動結束後，今日稍早他素顏、無妝髮現身高雄小港機場，準備搭乘專機回韓國，他多次揮手還90度鞠躬，超寵粉行為融化現場等待粉絲的心。GD今日依照原定行程離開台灣，他搭乘保母車現身小港國際機場，也許是感受到了南部太陽的熱情，他只穿一件短袖上衣，搭配鱷魚皮香奈兒包包就出門，並且頂著一頭剛睡醒鳥巢頭，加上超級少年感素顏，掀起現場粉絲尖叫聲。面對現場比南部太陽還熱情的粉絲，GD多次揮手致意，準備進機場之前，還再次轉身面對粉絲大大揮手，並且90度鞠躬，接著才踏進機場正式跟粉絲道別，一連串動作曝光後，讓苦候多時的粉絲直呼：「實在太寵粉」、「超級可愛」、「居然沒帶帽子」、「跟大家掰掰好多次，真的好寵。」