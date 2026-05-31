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▲許常德（左1）為老友陳盈潔辦生前告別音樂會，歌手許志豪（左2）、荒山亮（左3）皆出席參與，于美人（右2）擔任主持人。（圖／記者李欣恬攝影）

歌壇大姐大陳盈潔的「搭上火箭前跟大家說再見音樂會」於今（31）日圓滿落幕。這兩年多來，音樂人許常德四處奔走、打理陳盈潔的醫療與善款事宜，並在臉書上不遺餘力地號召大眾關注。在今日音樂會結束後，許常德在現場宣布，「今天過後，我不會再寫任何關於陳盈潔的事，也將後續的所有相關事宜，全權交接給于美人。」許常德在舞台上表示，這場音樂會對他而言是一個階段性的圓滿句點。他明確表示，今天活動結束後，他將不再繼續在個人臉書上更新或撰寫有關陳盈潔的任何消息。至於外界關心的陳姐後續醫療、生活以及善款對接等所有大小事宜，許常德宣布全權交給于美人處理，許常德也暫時卸下肩上沉重的重擔，從中也可看出演藝圈相互支援的情誼。面對今天爆滿的現場，許常德心中充滿無限感激。他對今天所有前來力挺的觀眾、無償獻聲的藝人們表達了最深的謝意。提及今天義氣相挺、完全不收酬勞無償支援主持的好友于美人，台上的許常德情緒突然湧上心頭。他看著于美人，在台上整個人停頓了非常久，似乎有千言萬語卡在喉嚨。在全場屏息等待他要做什麼、說什麼的時候，許常德對于美人說了簡單卻重如千鈞的三個字：「謝謝妳。」 摯友默契一切盡在不言中。