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韓國女星池睿恩和人氣男演員邊佑錫透過合作綜藝節目變熟，近日她爆料發現男方其實有點「聽不懂人話」，兩人當場開啟互嗆模式。劉在錫見狀笑稱兩人的關係變得非常親近，連一旁的李光洙也忍不住搞笑幫腔，直呼這兩人的對話狀態根本就像是外國人在溝通，幽默的互動讓全場陷入大笑。劉在錫主持的《藉口GO》最新一集，邀請到另一檔節目《劉在錫的民宿法則》的固定班底李光洙、池睿恩、邊佑錫齊聚一堂。節目中池睿恩吐槽邊佑錫的真實性格，爆料他其實有點聽不太懂別人在說什麼，直白又敏銳的發言瞬間逗笑所有人。劉在錫則表示，池睿恩剛開始錄影時明明非常怕生，對男方也有些拘謹，沒想到如今兩人已經演變成互相吐槽的歡樂關係。身為綜藝老手的李光洙接著調侃，笑說兩個人聚在一起根本無法順利溝通，彷彿彼此都是外國人一樣。面對眾人的打趣，邊佑錫也不甘示弱，反擊池睿恩才是那個不太會講話的人。而《劉在錫的民宿法則》的核心概念，是由初次挑戰當營地主人的劉在錫，帶領員工李光洙、邊佑錫和池睿恩，攜手在露營區展開同甘共苦的團體生活，也因此感情越來越好。