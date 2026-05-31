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COMPUTEX 2026即將於下週二（6月2日）至週五（6月5日）在台北南港展覽館盛大登場，而就在即將開展之際，全球晶片三巨頭都到訪台灣，繼輝達執行長黃仁勳上週提前來台展開行程後，英特爾執行長陳立武今（31）日下午也正式飛抵台灣，市場盛傳，他此次也將密會台積電高層，並與供應鏈閉門交流，來台固樁。超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰日前最先訪台，並出席天下雜誌45週年旗艦論壇，進行高峰對台；緊接在後，黃仁勳在上週六（23日）抵達台灣，並展開一系列馬不停蹄的充實行程，上週五天參與了輝達在北士科舉行的員工大會、與台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家及廣達董事長林百里等人餐敘，更舉行了與供應鏈大咖們餐敘的「兆元宴」，下週還將參與重頭戲COMPUTEX展覽。而陳立武也於今日下午到台灣，他頭戴棒球帽，手上還拿著一瓶椰子水，展現出親民又樸實的風格，似乎也沒有任何科技大老闆的架子。陳立武將於6月2日下午發表主題演講，市場也傳出，當天晚間他並預計席開三桌，與電子五哥、華碩、研華等台廠閉門交流，議題涵蓋AI伺服器、PC、美國在地製造等布局與展望。陳立武另外也排定了三場密會，將直接與核心供應鏈夥伴對話，聽取第一線意見與建議。業界預期，陳立武將藉此次訪台充分展示「全面重整改造後、煥然一新的英特爾」形象。