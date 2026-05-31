中華職棒中信兄弟今（31）日持續作客臺北大巨蛋，踢館富邦悍將，前6局兄弟以1：3落後，7局上攻破悍將牛棚，從陳品宏、張奕手中攻下5分逆轉戰局，加上先發投手勝騎士（Mario Sanchez）7局失3分好投，終場兄弟就以6：3擊退悍將，取得2連勝，在上半季爭冠之際，化身「水鬼爪」，給予悍將慘痛的2連敗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
兄弟開局先馳得點　悍將馬上回敬3分

兄弟此役推出勝騎士交手富邦悍將江國豪。兄弟在開局就先發制人，一出局後岳政華、王威晨、王政順接連敲安，兄弟先馳得點，取得1：0領先，江國豪隨後回穩，三振詹子賢再解決張仁瑋。

悍將馬上在1局下反擊，申皓瑋敲安、范國宸保送，悍將兩出局後攻佔一、二壘，王苡丞、林澤彬把握得點圈機會，串連安打替悍將攻下3分，逆轉取得3：1領先。

2局上兄弟展開反攻，單局2支安打加上保送攻佔滿壘，不過王威晨沒能把握機會，敲出滾地球出局，兄弟留下滿壘殘壘。悍將在4局下也有拉開比分差的機會，無人出局攻佔一、二壘卻沒能出現安打，連續3棒遭到勝騎士解決。

兄弟7局一輪猛攻　逆轉擊退悍將

7局上兄弟吹起反攻號角，一出局後張士綸、岳政華連續2支二壘安打，替兄弟追回1分，隨後王威晨跳出來當英雄，中外野追平安打，替兄弟將比數扳平成3：3，悍將也將第2任投手陳品宏換下場，由張奕登板「拆彈」，一上場先被許基宏敲安，雖然三振詹子賢，但被張仁瑋、江坤宇敲安，兄弟取得6：3領先。

勝騎士此役主投7局失3分，8局下兄弟啟動牛棚，吳俊偉中繼1局無失分，9局下呂彥青登板「關門」，終場兄弟就以6：3逆轉擊退悍將，取得2連勝，在上半季爭冠之際，化身「水鬼爪」，給予悍將慘痛的2連敗。

相關新聞

中職「金控大戰」老闆都來了！辜仲諒、蔡明忠系列賽罕見先後亮相

中信兄弟下放38歲老將德保拉而非王牌羅戈！平野惠一點出最大考量

富邦悍將「G!POP」連2天滿場！3戰湧入10萬6510人　寫中職新紀錄

中職搶先報／滿血勝騎士回歸！兄弟劍指2連勝　台鋼、味全拚橫掃

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...