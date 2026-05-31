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中華職棒中信兄弟今（31）日持續作客臺北大巨蛋，踢館富邦悍將，前6局兄弟以1：3落後，7局上攻破悍將牛棚，從陳品宏、張奕手中攻下5分逆轉戰局，加上先發投手勝騎士（Mario Sanchez）7局失3分好投，終場兄弟就以6：3擊退悍將，取得2連勝，在上半季爭冠之際，化身「水鬼爪」，給予悍將慘痛的2連敗。兄弟此役推出勝騎士交手富邦悍將江國豪。兄弟在開局就先發制人，一出局後岳政華、王威晨、王政順接連敲安，兄弟先馳得點，取得1：0領先，江國豪隨後回穩，三振詹子賢再解決張仁瑋。悍將馬上在1局下反擊，申皓瑋敲安、范國宸保送，悍將兩出局後攻佔一、二壘，王苡丞、林澤彬把握得點圈機會，串連安打替悍將攻下3分，逆轉取得3：1領先。2局上兄弟展開反攻，單局2支安打加上保送攻佔滿壘，不過王威晨沒能把握機會，敲出滾地球出局，兄弟留下滿壘殘壘。悍將在4局下也有拉開比分差的機會，無人出局攻佔一、二壘卻沒能出現安打，連續3棒遭到勝騎士解決。7局上兄弟吹起反攻號角，一出局後張士綸、岳政華連續2支二壘安打，替兄弟追回1分，隨後王威晨跳出來當英雄，中外野追平安打，替兄弟將比數扳平成3：3，悍將也將第2任投手陳品宏換下場，由張奕登板「拆彈」，一上場先被許基宏敲安，雖然三振詹子賢，但被張仁瑋、江坤宇敲安，兄弟取得6：3領先。勝騎士此役主投7局失3分，8局下兄弟啟動牛棚，吳俊偉中繼1局無失分，9局下呂彥青登板「關門」，終場兄弟就以6：3逆轉擊退悍將，取得2連勝，在上半季爭冠之際，化身「水鬼爪」，給予悍將慘痛的2連敗。