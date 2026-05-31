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2026 年桃園景點觀光人次排行（統計期間 1 月至 3 月）

▲桃園市最強景點最新榜單，前7名「都會型商圈」全面攻佔。（圖／Gemini生成）

中原商圈打破客流困境！文創園區完美助攻

▲中原文創園區成功化解了中原商圈白天沒有吸引力的困境。（圖／Gemini生成）

▲中原文創園區的裝置藝術作品《飛揚中原》。（圖／桃園市政府）

桃園市最強景點競爭進入白熱化階段！據觀光署公布 2026 年最新遊客統計數據，桃園新冠軍由位於中壢的「六和商圈」拿下，在短短 3 個月間吸引逾 371 萬遊客造訪。不過，冠軍寶座的地位競爭相當激烈，包含桃園站前商圈、高鐵商圈都緊追在後。知名的中原夜市則是在首度列入統計後，直接排在第 7 名的位置，一舉超車了擁有百年歷史的大溪老街。過去大家提到桃園，直覺總會先想到大溪老街、小人國或慈湖等傳統風景名勝，但從最新榜單可以看出，前幾名幾乎被「都會型商圈」全面攻佔，同時各個景點間觀光人次差距不大，競爭相當激烈。除了榜單前列的市中心商圈之外，中原夜市所在的中原商圈，也在 3 個月內吸引 173 萬遊客人次到訪。當地過去主力人潮集中在傍晚到深夜，換算下來平均每天有接近 2 萬人造訪，除了學生族群外，外來遊客的數量也相當多。若深入探究原因，中原商圈能打破「只有晚上熱鬧」的魔咒，絕對與中原文創園區脫不了關係。這個由舊軍營庫房改建的文創園區近年迅速爆紅，啟用至今已突破 300 萬人次，透過各種創意畢業季、動漫展、陶藝市集及音樂活動，成功吸引了大批親子客與外地文青。許多遊客現在的最完美行程便是「下午抵達中原文創園區看展、拍照打卡，傍晚直接散步到中原夜市吃晚餐、逛街」，白天的文創人流無縫導入夜市消費，中原商圈也成為北部地區完美的一日遊景點。