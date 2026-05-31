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▲台灣電力公司舉辦我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣電力公司公眾服務處處長袁梅玲(左)致送感謝狀給環境部環境保護司徐淑芷司長(右)，以表感謝之意。(圖／台電公司提供)

台灣電力公司30日下午，在高雄市駁二特區大勇藝術廣場，舉辦我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動，以節電行動劇活動登場，呼籲全民落實減塑減碳從日常做起，一起守護地球。台灣電力公司我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動，是由台灣電力公司公眾服務處處長袁梅玲主持，環境部部長彭啟明、環境部環境保護司司長徐淑芷、高雄市長陳其邁、立法委員許智傑等人，以及萬花筒劇團團長米苔目哥哥與現場超過百位大小朋友邊看劇邊唱跳，學習節能減碳。台灣電力公司公眾服務處處長袁梅玲表示，台電自2011年起創辦我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動，16年來已辦理逾840場，今(115)年邁入第16年，台電響應環境部世界環境日活動，透過生動有趣的行動故事劇，讓孩童在歡笑中學習節電知識，希望讓小朋友從小培養節能觀念。在我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動中，萬花筒劇團帶來全新《電力POWER小隊－地球保衛戰》劇場，邀請超過百位大小朋友變身電力超人，加入守護地球行列。袁梅玲指出，台電公司呼應今年世界環境日「全球氣候行動倡議」主題，台電攜手國內知名兒童劇團萬花筒劇團推出全新故事劇《電力POWER小隊－地球保衛戰》，在地球超人與太陽能、風力等能源使者帶領下，孩童變身「電力POWER小隊」，透過學習隨手關燈、節約能源的正確用電觀念，打倒「吃電怪獸」，化解森林、城市和氣候三大危機，拯救地球媽媽。袁梅玲並指出，台電除致力穩定供電，亦長期深耕環境教育，自2011年起創辦「我愛地球媽媽」行動故事教育推廣活動，歷年來在全國各地辦理逾840場，已成為全台幼兒園最期待的指標性故事劇活動之一，今年規劃走入全台60所幼兒園巡迴演出，期盼透過寓教於樂，讓節電觀念向下扎根。