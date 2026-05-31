AI浪潮來襲，推動全球股市接連走高，美股指數行情「連漲九周」，台股也持續維持上漲格局，台股5月上漲5,806.31點或14.92%，今年前五個月，上漲15,769點，創下歷史紀錄。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表表示，自己在五月的最後一個交易日，也是台股再創天價、天量的當天，賣掉了三分之一的持股，理由是帳上淨值永遠不是「流動性」而是「財富」。
阮慕驊指出，美股行情連漲九周，雖非史無前例，但非常罕見。而台股加權指數今年前五個月就漲了15,769點，更創下歷史紀錄，自己很榮幸和大家一起見證了這個歷史時刻。他透露今年前五個月，自己的報酬同創紀錄，至今年三月，手上的股票獲利就已超過千萬。
阮慕驊表示，但沒想到四、五月份創造的獲利，讓他自己都覺直呼「迷幻」；這種迷幻感，很多股民也都有這種感覺，「它真實，因為是實實在在的帳上淨值，但迷幻的是它來得太快，好像很不真實」。
阮慕驊指出，他在五月份最後一個交易日，台股再創天價和天量的當天，賣掉了三分之一的持股。原因無他，帳上淨值永遠不是「流動性」，它是「財富」。他認為，一般人可能分不清楚流動性與財富，有什麼不同？「對我很清楚，流動性是流量，財富是存量。流量是錢，存量是資產，適度保持流動性，是抵抗風險的重要法則。」
隨後，阮慕驊隨後繼續發文表示，自己所減碼的三分之一持股，主要包括了「型態轉差」的持股以及一些核心部位，但同時仍持續加碼型態仍向上、「主升段」走勢的持股，但整體資產是空出了三成多的現金。
阮慕驊，自己另一長期持有的「核心」部位是 ETF、基金的定期定額，這部份不但沒減碼，反而加大扣款金額，而其資金來源正是股票減碼多岀來的現金。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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阮慕驊表示，但沒想到四、五月份創造的獲利，讓他自己都覺直呼「迷幻」；這種迷幻感，很多股民也都有這種感覺，「它真實，因為是實實在在的帳上淨值，但迷幻的是它來得太快，好像很不真實」。
阮慕驊指出，他在五月份最後一個交易日，台股再創天價和天量的當天，賣掉了三分之一的持股。原因無他，帳上淨值永遠不是「流動性」，它是「財富」。他認為，一般人可能分不清楚流動性與財富，有什麼不同？「對我很清楚，流動性是流量，財富是存量。流量是錢，存量是資產，適度保持流動性，是抵抗風險的重要法則。」
隨後，阮慕驊隨後繼續發文表示，自己所減碼的三分之一持股，主要包括了「型態轉差」的持股以及一些核心部位，但同時仍持續加碼型態仍向上、「主升段」走勢的持股，但整體資產是空出了三成多的現金。
阮慕驊，自己另一長期持有的「核心」部位是 ETF、基金的定期定額，這部份不但沒減碼，反而加大扣款金額，而其資金來源正是股票減碼多岀來的現金。
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