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韓國人氣天團CNBLUE，今（31）日受邀在富邦悍將大巨蛋「G!POP流行音樂節」主題日擔任賽後演唱嘉賓，3人開完球後也在場邊熱情應援，被球迷拍到全成幾乎都站著、隨啦啦隊跳舞之外，許多球迷好奇他們人手一包拿著的傳統美食狂嗑，「到底在吃什麼？」，有專業球迷就從包裝中判斷，這是場邊販售的150元鹹酥雞套餐，笑稱，「我居然跟CNBLUE吃同款鹹酥雞！」CNBLUE主唱兼吉他手鄭容和、鼓手姜敏赫與貝斯手李正信，今年受邀來到台灣參與「G!POP流行音樂節」主題日，擔任賽前開球嘉賓，主唱鄭容和賽前在牛棚與富邦悍將終結者曾峻岳學習如何丟球。賽前開球結束後，3人先到三樓貴賓席觀看球賽，全程幾乎都並肩站在柵欄前，投入在場邊應援聲中起舞，有不少球迷在Threads上拍下三人身影，片段中看到3人除應援外，手裡各自拿著一包台灣傳統美食鹹酥雞狂嗑，尤其李正信更是不計形象直接吃完，還在座椅後方繼續翻找美食，相當享受中職場邊的各式食物。經過台灣特色鹹酥雞補充營養後，三人賽後預計將帶來一系列歌曲，主唱鄭容和賽前致詞時也感謝全場4萬名球迷，並預告賽後演唱將掀翻大巨蛋。