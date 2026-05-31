我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部健保署預告調整基層診所合理門診量制度，非山地、離島地區診所每月合理門診量天數，將由現行25天調整為22天，診所可望週休二日，第一段合理門診量則由每日30人次提高至35人次，最快7月1日上路。外界擔憂新制實施後，診所可能減少假日開診，進一步加劇急診壅塞問題。對此，衛福部今（31）日重申，訂定「週六急診人次」及「西醫基層週六看診率」監測指標，允諾必要時暫停措施。醫改會執行長林雅惠指出，目前基層診所周六開診率約8成，但周日僅約2成，假日就醫本就不易。健保署多年推動假日開診獎勵措施，周日開診率始終未見明顯提升，擔心新制上路後，部分診所進一步減少假日門診，讓民眾周日求診更加困難。對此，衛福部長石崇良表示，合理門診量調整方案是由醫師公會全聯會於去年提出，但當時正值急診壅塞問題備受關注，因此他在擔任健保署長期間，對於推動此政策始終抱持審慎態度，並觀察今年春節期間民眾就醫情形後才決定推動，以避免影響民眾就醫權益及加重急診負擔。健保署長陳亮妤表示，目前診所周六開診率約8成、周日約2至3成。為避免新制影響假日醫療量能，健保署已與醫師公會全聯會共同訂定「周六急診人次」及「西醫基層周六看診率」兩項監測指標，若發現開診率下降，將由醫師公會協助媒合診所支援，確保民眾就醫權益不受影響。陳亮妤指出，此案自去年5月底由醫師公會全聯會提出後，歷經多次會議討論，並於今年3月共擬會議通過、5月獲衛福部核定，最快7月1日實施。未來健保署將持續監測相關指標及急診壅塞情況，並於每3個月召開的共擬會議中滾動檢討；若新制導致診所開診率下降、影響民眾就醫或增加急診壅塞情形，將不排除暫停實施。健保署強調，在保障民眾就醫權益的前提下，希望透過合理門診量調整，讓基層醫事人員擁有更合理的工作環境，後續也將持續檢討急重難罕疾病支付制度，預計6月於共擬會議中進一步討論。