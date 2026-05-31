我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟繼昨日單局8分攻勢打倒富邦悍將、終止8連敗，今（31）日再以6：3取得2連勝，逐漸走出近期低潮，近2戰贏球、皆擔任開路先鋒的是21歲小將張士綸，他自選進後幾乎都待在二軍，今年上半季末段被升上來，本戰再度有雙安貢獻，本輪系列賽3場、14打數中狂敲7安打，打擊率高達5成，成為黃衫軍打線中異軍突起的「五割男」。張士綸是中信兄弟2023年第二輪選進的內野新星，過去2季在一軍僅獲得21場出賽，但在二軍展現出不俗打擊表現，去年原本預計有更多一軍出賽機會，但開季熱身賽跑壘時肩膀脫臼，整季僅在二軍出賽39場，繳出打擊率3成26、14分打點成績，一軍也僅獲得少少的9場機會。張士綸季前還隨隊參與BCL美洲冠軍賽，成為黃衫軍打線中表現最亮眼的打者，開季仍從二軍出發，累積24場出賽打擊率高達2成96、1轟與15分打點，OPS+達到104高於聯盟平均，終於在本月下旬爭出頭上到一軍。5月27日面對台鋼雄鷹，張士綸比賽後段上場擔任二壘手，2打數敲出1安打，近4戰被拉上先發皆有安打演出，合計19打數揮出9支安打，周末開始就從第二棒升任第一棒，本場第2、4打席都建功敲安，全場再度有雙安貢獻。張士輪目前一軍出賽7場，22打數就敲出10安，打擊率高達4成55、上壘率4成78、長打率5成45高檔演出，在黃衫軍打擊一片低迷情況下，成功在前段棒次帶動球隊氣勢，有望成為兄弟近期的開路先鋒解答。