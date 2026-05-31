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TPBL今（31）日進行2026年總冠軍賽G4，新北國王在主場新莊體育館對戰福爾摩沙夢想家，第四節比賽進入到白熱化階段，一路領先的國王一度被夢想家超前分數，但靠著林彥廷的關鍵三分，以及奧帝的穩健罰球，國王最終以96：93贏球，系列賽3：1取勝。今天高柏鎧回歸出賽，不過國王外線神準，再加上沃許本很快在內線打開，開賽打出23：12的攻勢，不過後續夢想家靠著林俊吉開火、投進客隊本場首顆三分球，幫助球隊追到21：25。次節夢想家再度發起攻勢，但是國王畢竟是衛冕冠軍，在比賽細節上處理更好，靠著奧帝和林書緯在上半場終了前的兩顆三分球，他們以54：47領先7分。雙方兩隊得分最高的球員皆為洋將，霍爾曼和沃許本各得到12分。第三節差距更為激烈，夢想家一度追到只差一顆球權，但奧帝要在收尾階段投進重要三分球，雙方又回到6分差。末節開打後，季後賽投出信心的熊祥泰又一顆三分球，主場球隊進一步拉開分數。國王季後賽輪換球員越打越多，許多球員都能站出來做出貢獻，主帥洪志善的調兵遣將很關鍵。就在比賽看似要被拉開之時，忻沃克連兩顆三分球，追成74：79。儘管國王喊出暫停，但回來後沃克發揮依舊搶眼，先是上籃切入後讓高柏鎧跟進灌籃，之後又切入取分，個人單節已拿到8分。比賽最後5分鐘，雙方只有3分差，之後雙方都沉寂多時，林俊吉投進石破天驚的追平三分，但回過頭來杰倫也得分，再次要回領先。後續林俊吉過掉李愷諺，逼使他犯規，也要到後者的第6次犯規，他靠著罰球讓夢想家最後2分01秒戰成88：88。但大心臟的林彥廷關鍵時刻接獲杰倫傳球，命中稍縱即逝的空檔三分球。不過後續又是忻沃克站了出來，先是投進本場第5顆三分球，之後又是切入投進超前打板球。但就在夢想家看似有機會扳平系列賽之際，結果29.4秒奧帝三分出手造成張宗憲犯規，他3次罰球全部命中，幫助國王再度領先。之後高柏鎧被犯規，但他兩罰都不進，亂戰之中國王將球弄出界，裁判檢視後夢想家還有1秒，但是未能打進。之後國王奧帝回過頭來兩罰全進，但蔣淯安孤注一擲出手未能進，國王以96：93贏球。這場比賽夢想家霍爾曼得到23分全場最高，沃克拿到19分，林俊吉16分。但國王這多點開花，三名洋將都至少得到18分，林書緯斬獲12分，林彥廷只有6分，但兩顆三分球十分關鍵。