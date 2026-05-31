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韋禮安一連兩天在台北小巨蛋舉辦演唱會，首場演出昨（30）日登場後便在網路掀起熱烈討論，今（31）日第二場再度帶著滿滿活力再度登台。演唱會上特別打造了45度斜長LED舞台，只見韋禮安在場上不斷來回奔跑、滿場飛舞以照顧各區粉絲，另外還一口氣飆唱了16首神曲，即便連唱兩天也完全不顯疲態，在演唱完〈反鎖〉後還自爆模仿張學友太過投入到進歌時出錯，被粉絲要求「加班」安可時，還忍不住嗆：「沒人性！」演唱會一開場，韋禮安身穿帥氣服裝演唱熱門歌曲〈愛我沒錯〉拉開序幕，並與全場觀眾進行「喂、您好」的即興電話連線互動。緊接著，他展現苦練成果，以可愛舞步接連帶來〈珍妮佛〉與〈女孩〉。隨後他換上深藍色V領訂製西裝，在舞台上的電話亭旁，一邊撥打電話一邊演唱帶有九零年代復古風情的〈為什麼你總是愛上不該愛的人〉，最後再以流暢舞蹈演繹英文流行歌曲〈Typo〉與〈Get Outta My Head〉。一連挑戰五首唱跳曲目，成熟且俏皮的舞風讓台下歌迷直呼太可愛。另外，身為資深貓奴的韋禮安在串場影片中，邀請全場觀眾一起挑戰「貓咪拳跳舞機」遊戲。繼前一晚首場演出找來好友蔡旻佑、導演馨儀以及五月天瑪莎隔空同樂後，第二場則驚喜邀請到鳳小岳加入遊戲陣容，現場笑聲不斷。除了視覺與互動效果十足，演唱會更規劃了長達16首歌曲不間斷的飆唱橋段，完全沒有安排說話聊天時間，從首次公開演唱的粵語新歌〈毫無代價唱我自己的歌〉、經典的〈而立〉，到高難度曲目〈忽然〉、〈沉船〉與〈狼〉，流暢的編排彷彿讓觀眾一口氣聽完一張完整的現場專輯。韋禮安更實現歌迷心願，將網路票選最想聽的〈在你身邊〉、〈面具〉等代表作一網打盡，甚至加碼獻唱他為楊乃文創作的〈在愛和你之間〉及許光漢的〈揣摩〉，展現華麗的Live天籟實力。到了演出尾聲，現場氣氛在破億神曲〈如果可以〉與經典作〈慢慢等〉的萬人大合唱中衝向最高潮。不過在深情演唱〈反鎖〉時卻發生了有趣插曲，韋禮安唱完後忍不住自爆，因為剛才模仿歌神張學友模仿得太過投入，導致進歌時不小心出錯，坦率又幽默的反應逗得全場大笑。還台下粉絲熱情高喊要韋禮安「加班」，他雖然開玩笑虧歌迷「沒人性」，卻也感性表示雖然連續唱了兩天，自己其實也覺得唱得不過癮。最後，他首度演唱尚未發行的新歌〈很久很久〉，祝福大家能與身邊重要的人一起走得長長久久，現場氣氛溫馨感人。全新單曲也預計於6月2日正式在各大數位音樂平台上架。