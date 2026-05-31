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曾沛慈在綜藝《乘風2026》（浪姐7）第三次公演（三公）中，終於擺脫萬年第五名稱號，獲得了總排名第二名的佳績，事隔幾天，今（31）日她在IG發文記錄下這個精彩的瞬間，直呼這一切對她來說「很夢幻卻又真實。」曾沛慈首先向一路並肩作戰的隊友表達感謝，感謝大家在訓練與比賽期間給予的照顧與支持，「謝謝你們的認真、努力、笑容、專業，謝謝你們是你們。」她回憶三公結束當晚，看著象徵願望的氣球緩緩升空，彷彿將累積已久的壓力、疲憊與擔憂一起釋放，「我就這樣看著天空好久好久，直到它完全飛進雲裡。」談到讓她收穫最多的「寶蓮組」，曾沛慈更忍不住告白師姐們，她特別提到師姐們在訓練期間不厭其煩陪大家排舞、教唱，「你們可以不用這麼累的，但你們卻願意一次又一次無私付出、無比在乎，是我永遠要學習的典範。」感嘆這樣純粹又真摯的時刻十分難得。最後，曾沛慈也點名感謝隊友與工作夥伴一路相挺，坦言三公歷經的時間比想像中更久，也讓她收穫特別豐富，「我會帶著收穫到的豐盛甜美，繼續往前走。」貼文最後更暖心寫下：「謝謝你們每一位，我愛你們。」