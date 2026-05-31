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中華職棒中信兄弟今（31）日以6：3逆轉擊退富邦悍將，本季第3度完成2連勝，過去2戰兄弟延續「轉守為攻」的贏球模式，不論處於領先或落後，都能在高張力的拉鋸戰中凍結對方打線的得點圈攻勢，自家打線也把握一擊斃命的機會，得點圈串連轉換大量分數，回應投手群的期待；此外，主力選手回穩加上年輕好手冒出頭，在團隊打擊方面產生良好的化學效應，成為連勝的重點。兄弟先發投手勝騎士（Mario Sanchez）此役在首局得點圈危機時，被悍將打線敲出2安失掉3分，但他及時踩住煞車，迅速修正投球節奏，發揮化解危機的能力，尤其是4局下悍將無人出局攻佔二、三壘，勝騎士連續抓下3個出局數，讓悍將無功而返，5局下雖然被張育成敲出深遠二壘安打，但勝騎士不受影響，依序解決范國宸、王苡丞。勝騎士讓悍將打線在4、5局得點圈機會5支0，跟前役鄭浩均得點圈「關鍵5K」相似，差別在於此役兄弟落後開局，需要等待打線反擊。而兄弟打線也複製前役贏球攻勢，在7局上攻破悍將牛棚陳品宏、張奕，單局得點圈機會4支4，攻下5分逆轉奠定勝基。這2場比賽不論處於領先或落後，關鍵都在於高張力的拉鋸戰。兄弟投手群數度凍結對方得點圈攻勢，打線則總能在關鍵時刻提供火力支援，連續2天用集中火力重創對手。兄弟這2戰打出好球，除了主力選手江坤宇、王威晨、詹子賢拿出應有表現，年輕好手冒出頭也對球隊影響重大，尤其是近期繳出火燙表現的21歲年輕內野手張士綸，上一軍後連續5戰敲安，其中有3戰演出雙安，累積打擊率4成54；21歲捕手陳九登前役先發蹲捕，在關鍵時刻展現出色的投手引導能力。正如兄弟總教練平野惠一賽後所述，年輕人有好表現，帶給球隊好的化學反應，即便會在比賽中犯錯，但也不能害怕失敗，勇敢去挑戰一軍舞台，而主力球員能夠成為年輕好手的後盾，適時的去幫助他們成長，年輕選手自然而然會放手去打。