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▲馬刺當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）率隊擊敗雷霆，賽後握拳淚崩，這是他繼17歲時於U19世青舞台敗給「宿敵」霍姆格倫後，第一次在大賽上擊敗這位一生之敵。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama），今（31）日率隊於西區決賽G7擊敗奧克拉荷馬雷霆，比賽結束那一刻，文班亞馬緊抱隊友淚崩，情緒相當激動。實際上，擁有百年難得一見天賦的他，曾在一場比賽中遭遇恥辱一敗。2021年U19世青賽上，17歲的文班亞馬犯滿畢業，法國也在冠軍賽2分差惜敗給美國，文班亞馬就在場邊怒吼、狂撕球衣，最終看著宿敵霍姆格倫（Chet Holmgren）高舉MVP獎盃，如今5年後，文班亞馬在NBA正式上演復仇記。2021年U19世青賽，法國以史上最強國家隊之姿，一路闖進金牌戰，面對此前全勝晉級的美國隊，其中最受矚目的對決，莫過於法國221公分的文班亞馬，以及美國隊霍姆格倫2位獨角獸的對決。該場比賽兩隊一路纏鬥，文班亞馬卻在最後3分鐘犯滿畢業，回到板凳區後，年僅17歲的他趨近崩潰，在場邊來回走動、狂叫、甚至撕扯球衣，當下仍難接受殘酷現實。法國頓失當家禁區後也遭到逆轉，文班亞馬全場貢獻22分、8籃板與8次火鍋，力壓霍姆格倫的10分、2籃板，但最終美國83：81贏球，霍姆格倫獲選為賽會MVP，文班亞馬則以場均14分、7.4籃板、5.7阻攻的恐怖數據，入選最佳五人陣容（All-Star Five），頒獎典禮上，當看著霍姆格倫高舉MVP獎盃時，文班亞馬情緒仍舊難以平復。從5年前那次失利開始，文班亞馬與霍姆格倫宿敵般的獨角獸對抗也展開，從U19世青賽舞台，一路到進入NBA，相比霍姆格倫加入強盛軍團雷霆，生涯第2年就嘗到冠軍滋味，反觀文班亞馬因血栓賽季早早報銷，單論職業生涯榮耀，霍姆格倫似乎再度領先文班亞馬。因此當今年馬刺陣容完整，一路闖進西區決賽舞台時，文班亞馬終於有機會與霍姆格倫再度對決，稍早G7個人上場超過42分鐘，攻下22分、7籃板、2助攻、1抄截與1火鍋，還把霍姆格倫守到全場僅4分，一度失神蹲坐場邊。5年來，文班亞馬論成就、榮耀與率隊成績，終於第一次實質意義上擊敗了一生宿敵。