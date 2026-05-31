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台鋼天鷹今（31）日於桃園市中原大學體育館迎戰桃園雲豹飛將，進行 TPVL台灣職業排球聯盟冠軍賽第3戰，天鷹全隊展現強大企圖心，攻防兩端皆有穩定發揮，最終以25：20、25：10、25：20，直落三擊敗桃園雲豹飛將，成功登上TPVL元年總冠軍寶座，寫下隊史與聯盟歷史性一刻。首局開賽雙方互有往來，比分一路緊咬，天鷹在中後段透過多點進攻逐漸掌握比賽節奏，關鍵時刻更靠著網前攔防與發球施壓拉開差距，率先以25：20 收下首局。次局天鷹延續氣勢，攻防轉換流暢，團隊穩定輸出火力並有效壓制對手反撲，迅速以25：10再下一城。第三局桃園雲豹飛將力圖反撲，不過天鷹仍穩住陣腳，在關鍵分展現團隊默契與抗壓能力，最終再以25：20直落三收下勝利，完成封王。台鋼球團表示，台鋼天鷹能在TPVL元年奪下總冠軍，對球隊、球員、教練團及所有支持者而言都別具意義，這座冠軍不只是場上的勝利，更是全體鷹援軍一路相挺的成果。球團感謝每一位進場應援、在螢幕前加油的球迷，未來也將持續深耕職業排球，帶著這份榮耀繼續前進，為台灣排球創造更多精彩時刻。台鋼天鷹勇奪TPVL台灣職業排球聯盟元年總冠軍，不僅為球隊寫下重要里程碑，也為台灣職業排球留下歷史性時刻。為與全體鷹援軍及台鋼大家庭共享冠軍榮耀，台鋼四隊攜手台鋼集團旗下品牌推出限時同慶優惠，包括台鋼天鷹鷹Store與台鋼獵鷹鷹Shop線上商城全館8折、台鋼雄鷹主題商品區單筆滿500元整單8折，Wing Stars也推出全店商品8折及滿額贈活動。台鋼集團觀光餐飲群同步響應冠軍慶祝活動，亞果遊艇、漢堡王、燦星旅遊及加捷生醫分別推出餐飲、旅遊、保健品等多項優惠，邀請球迷進場應援、線上選購、享受美食旅遊，一同歡慶台鋼天鷹登頂榮耀。各項優惠內容、適用商品、活動期間及贈品數量，請依各品牌官方公告、商城頁面及現場門市資訊為準，台鋼集團與各品牌保有活動最終解釋、變更、調整及終止之權利。