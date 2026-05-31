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▲高雄市政府勞工局局長江健興(左7)頒獎表揚僱用身心障礙者的績優友善事業單位，以資鼓勵。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興到各種特色美食與文創攤位關心。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局30日下午，在高雄市衛武營榕樹廣場，舉辦深愛築夢創業市集活動，相挺身心障礙平權，期支持優質的身障創業商品，給予身心障礙關懷與支持，讓他們也可以勇敢築夢。高雄市政府勞工局深愛築夢創業市集活動，是由高雄市政府勞工局局長江健興主持，高雄市各工會與社福團體代表等人與會，並頒獎表揚僱用身心障礙者的績優友善事業單位，以資鼓勵。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄市勞工局為推動身心障礙平權，並鼓勵身心障礙朋友突破限制勇敢創業、就業，乃舉辦深愛築夢創業市集活動，此一活動，是勞工局推動身心障礙平權與就業支持的重要具體行動，透過市集平台，鼓勵身心障礙朋友走入人群、接軌市場，累積創業經驗與信心，也讓市民有機會認識，並支持優質的身障創業商品，期盼大家一起給予關懷與支持，讓他們也可以勇敢築夢。江健興指出，勞工局未來將持續透過更多元的活動設計與資源串聯，協助身心障礙朋友拓展創業與就業的機會，並邀請市民持續以行動支持，共同打造一個平權共好的社會環境，實踐有愛無礙的城市願景。深愛築夢創業市集活動現場除集結身心障礙朋友與機構團體所帶來的各種特色美食與文創攤位外，也邀請小百合樂團等多組知名的身障表演者輪番帶來精彩的演出，並推出身心障礙平權主題闖關體驗，完成指定關卡即可獲得摸彩券，添加更多的溫馨、歡樂與驚喜，吸引近2千名的勞工與市民朋友攜家帶眷到場相挺。