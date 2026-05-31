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TPBL總冠軍賽今日進行第四戰，新北國王在主場新莊體育館與福爾摩沙夢想家展開激烈交鋒。此役國王隊在決勝關頭展現衛冕冠軍的沉穩，除了奧帝（Austin Daye）的關鍵罰球外，年輕球員林彥廷與熊祥泰的精采表現成為球隊贏球的隱形功臣。兩人今日各進帳6分，且合計投進4顆關鍵三分球，對於國王隊下半場穩定戰局影響重大。面對夢想家隊的頑強追擊，新北國王總教練洪志善在調兵遣將上對於自家小將的高度信任。談及林彥廷與熊祥泰的表現，洪志善賽後表示，球隊用人習慣一向是場上必須保有射手，由於呂政儒今日狀態未達最佳，教練團果斷啟用熊祥泰，並在第四節開局直接為他設計戰術，洪志善直言：「他出手時我就知道一定會中。」洪志善也特別肯定兩位年輕球員的成長，他強調：「他們很清楚教練團給予的定位，且在隊內有林書緯、李愷諺與呂政儒等多位前輩作為模板，能學到很多東西。」 林彥廷則謙虛表示，上場就是把握教練給予的信任與機會，當隊友杰倫遭到夾擊時，就是他挺身而出的時刻。談到夢想家的比賽內容，洪志善稱讚對手打出很好的比賽，「不斷給我們出難題，要肯定我們球隊不放棄、肯定球員表現，彥廷投進重要三分、奧帝罰進重要罰球，把比賽贏下來。」至於下一場要來到洲際客場關門，洪志善坦言並不好打，「步步為營，夢想家主場不是這麼好攻破，但我現在還沒想到下一場，先去想這一場的缺點有哪些，以及怎麼去改進。」本場比賽戰況膠著，夢想家一度靠著忻沃克單節8分的攻勢及林俊吉的追平三分球將戰局逼入白熱化，但最終不敵國王隊在細節處理上的經驗優勢。夢想家總教練簡浩賽後坦言，球隊輸在經驗與細節處理，尤其兩場關鍵比賽皆敗在最後的罰球上。談到在回到主場的G5，簡浩表示：「就是一場一場來，我們輸掉第一場也是最後罰球，今天也是最後罰球，我告訴他們就是輸在自己，輸在經驗。國王隊是連霸冠軍隊，而我們是第一次打進來（總冠軍賽），減少不該犯的錯誤，相信會打越來越好。」