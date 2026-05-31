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民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，將對決現任市長蔣萬安，對此國民黨議員秦慧珠日前質詢蔣萬安時表示，若沈伯洋勝選將捐款百萬給台北市社會局，此番話也引發熱議。秦慧珠今（31）日表示，大家建議改為若蔣萬安當選捐30萬給社會局，或捐10萬給社會局，拿20萬買雞排請大家吃，如果真這麼說，立刻會有青鳥群起飛出，檢舉她幫蔣萬安「期約賄選」，「檢調單位搞不好立馬成立『他』字案調查！」秦慧珠表示，上週五在台北市議會總質詢時，說出「認為沈伯洋是歴屆最差的民進黨市長候選人，他選不上台北市長，如果他當選，我捐100萬給台北市社會局，做救死扶傷急難救助」。秦慧珠說，這段話立刻引起很多討論和後續效應，有人直接、間接提出很多建議給她，有人說，這樣說ㄧ定會有很多社會局義工幫沈伯洋拉票，對蔣有危險，選票會慢慢流到沈那裏，應該說蔣萬安當選捐30萬給社會局；有人說應該說蔣萬安當選捐10萬給社會局，再拿出20萬買雞排請大家吃。有人說，對蔣萬安的選情不能太自滿及掉以輕心，蔣有很多硬仗要打，民進黨很會奧步，要趕快收回這句話；有人說，這在變相幫沈伯洋當選，思考不周，不要再說了；有人說，妳在害蔣萬安；有人說，會努力幫忙實現願望。秦慧珠表示，這些討論早在自己預料之中，自己在近幾周準備總質詢時，蔣萬安與沈伯洋誰更適合做下屆台北市長，本來就是想討論的題目之一，也是市民乃至國人關心的。秦慧珠提到，但要不要說出100萬這賭注，斟酌了許久，最後決定說。有記者問道為什麼？自己回應評論沈伯洋的論述中有什麼不對嗎？記者表示是沒有甚麼不對，但就是「賭很大」，但是自己不這麽說，記者會報導嗎？會注意到沈伯洋有多麽差，離蔣萬安拿到「李光耀世界城市獎」有多麽遠，民進黨提名沈伯洋有多麽扯嗎？至於大家建議，例如蔣萬安當選捐30萬給社會局，或蔣萬安當選捐10萬給社會局，拿20萬買雞排請大家吃，如果真這麽說，立刻會有青鳥群起飛出，檢舉她幫蔣萬安「期約賄選」，檢調單位搞不好立馬成立「他」字案調查。最後秦慧珠表示，這100萬的賭注至少達到了兩大功能，第一讓大家知道沈伯洋是不適格的市長候選人；第二，讓認為蔣萬安躺著也能當選的支持者開始擔心，沈伯洋會侵蝕蔣萬安的選票，民進黨會出奧步，至於是否有人會去檢舉她幫沈伯洋「期約賄選」，「那可能是我接下來要擔心的！」