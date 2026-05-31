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AI伺服器大廠緯穎科技25日召開股東常會，董事長洪麗甯表示，AI帶動資料中心需求持續強勁。此外，會中除了承認114年度營業報告書及財務報表、決議配發股票股利每股新台幣20元及現金股利每股145元等，並說明旗下新技術與新產品開發等營運消息。不過，隨著全球AI基礎建設投資熱潮延燒，供應鏈也面臨缺料壓力。洪麗甯坦言，目前最缺的零組件是記憶體，客戶幾乎天天都在詢問供貨情況，其次包括高階PCB、MLCC及電源等零組件供應同樣吃緊。總經理林威遠表示，公司已持續與三星、美光及SK海力士等記憶體原廠保持密切聯繫，但目前連供應商也無法明確預估缺貨何時緩解。不過，憑藉長期合作關係，目前缺料對出貨影響仍屬輕微且在可控範圍內。談及客戶結構，洪麗甯指出，緯穎早期客戶較為集中，但經過多年發展後，客戶組成已趨於健康，目前主要集中在3至4家大型雲端服務供應商（CSP）。未來除深耕既有客戶外，也將持續拓展更多優質客戶，降低集中度風險。產能布局方面，緯穎美國德州廠已於2025年底正式開出產能，並與墨西哥廠形成互補。洪麗甯表示，美國廠雖然目前出貨規模仍小於墨西哥廠，但擴產速度優於預期。雖然美國生產成本較高，但客戶對美、墨兩地產能皆有需求，也願意接受成本差異，整體發展狀況優於原先預期。此外，緯穎也持續擴大自動化布局，未來將在美國廠導入更多協作型機器人，並規劃於美國及墨西哥建立園區化生產基地，每地目標配置3至5座工廠。林威遠則透露，公司已針對美國、墨西哥及馬來西亞等地機櫃整合廠提前規畫電力需求，目前電力配置已看到2028年，以支應AI產品快速成長。緯穎2025年營運表現同步創下新高，全年合併營收9506.63億元，年增163.7%；稅後純益511.18億元，年增124.4%；每股純益（EPS）275.06元。股東會通過盈餘分派案，每股配發145元現金股利及20元股票股利，合計每股股利165元，總配發金額約306.6億元。洪麗甯表示，今年首度採現金搭配股票股利方式，主要是希望在回饋股東的同時，也保留更多資金支應後續擴產與海外採購需求。