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韓國天團SUPER JUNIOR成員李東海本週末來到台北舉辦演唱會，沒想到演出中居然上演超級「媽寶」橋段，今（31）日演出進入尾聲時，因為捨不得和粉絲分開，東海直接在舞台上打電話給媽媽求助，沒想到媽媽不僅當場批准加唱，還讓東海多跟粉絲玩久一點，讓東海瞬間語塞，逗得全場笑聲不斷。今晚演出到尾聲剩一首歌未演唱時，因為台下E.L.F捨不得演唱會結束，因此一直攔著東海不讓他唱下去，為此東海直接拿起手機撥給媽媽，一接通就用撒嬌語氣表示：「媽咪、媽咪，現在該要唱最後一首了，但她們一直不給唱，怎麼辦～～～」原以為媽媽會幫東海勸退粉絲，沒想到她竟超淡定回應：「那就不要唱啊。」讓東海當場愣住，趕緊解釋：「雖然現在ELF不想結束，但已經最後一首了。」接著東海又委屈巴巴地說：「因為不想分開。」媽媽聽完後立刻神助攻表示：「那就再唱啊～」甚至進一步鼓勵：「粉絲不想分開就再多玩一下吧！」讓東海瞬間陷入慌亂，不敢相信自己竟得到這種答案，急忙確認：「安可唱完再繼續唱嗎？」媽媽則毫不猶豫回答：「嗯，為粉絲再多唱幾首吧。」原本想找媽媽當「擋箭牌」的東海，想也沒想到媽媽直接站到粉絲陣營，讓聽話的兒子只好開始跟樂隊討論該唱什麼歌，母子對話公開後瞬間笑翻全場粉絲，「我只接受這種媽寶男」、「謝謝婆婆」、「婆婆真可愛」、「全世界最寵粉的婆婆」、「東海慌張的語氣太可愛了」、「媽媽一句話直接取消下班。」